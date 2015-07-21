AKP, CHP ile koalisyon görüşmesi sonrasında takvimini açıkladı: 15 gün keşif, sonra müzakere

AKP ve CHP arasındaki koalisyon arayışlarının ikinci turu kapsamında gerçekleşen ön görüşme sona erdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, "Olumlu bir görüşme oldu. İki parti arasında heyetler oluşturularak istikşafi görüşmelere devam edilecek. Eğer bu istikşafi görüşmeler sonuç verirse koalisyon için müzakere aşamasına geçilecektir. Görüşmeler için 10-15 günlük bir vakte ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik ve CHP Sözcüsü Haluk Koç, 1 saat 37 dakika görüştü. CHP'den görüşmeye dair henüz bir açıklama gelmedi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Birincisi ilkelerin belirlenmesi... İkinci olarak görüşeceğimiz konu başlıklarının belirlenmesi, üçüncü olarak da hangi mekanda bir araya geleceğimizle ilgili bir değerlendirme yapmamız gerekiyor.

Bunlarla ilgili bir toplantımız var. karşılıklı olarak heyetlere katılacak isimler belirlenir ve karşılıklı olarak bildirilecek. Arkasından biz heyetler olarak hafta sonuna doğru, en geç hafta başı bir araya geliriz.

Bu ilkeler üzerinden hangi konu başlıklarını konuşmamız gerektiğine karar vereceğiz.

Yaklaşık görüşmeler için 10-15 günlük vakte ihtiyacımız var. Bütün konu başlıklarını değerlendirmemiz için.

Bu sürecin bitimine doğru sayın genel başkanlara ayrı ayrı yada beraber bir sunum yapılır. Bu çerçevede mutabık olunan, olunmayan ve çatışılan noktalar ortaya konulur.

Ama koalisyon kurulmasına imkan olmadığına karar verilirse, süreç kesilmiş olur.

'Heyetler bir araya gelecek'

Görüşme hem pozitif bir havada, hem de mutabık kaldık. Heyetlere karar verilecek, heyetler bir araya gelecek.

Bütün bunlar, ben de kendileri de genel başkanlara sunacağım. Genel başkanların değerlendirmesi neticesinde, sayı ve isimler belirlenecek.

Heyetin rahat ve sağlıklı biçimde görüşebilmesi için ihtiyacımız olan, ve ortak kabul görecek bir yer olması lazım.



Öncelikle siyasi meseleler, sonraya ekonomik meseleler bırakılacak. Her birimizin konu başlıkları var.

Örneğin yargıdan bahsediyoruz, biz ne mana yüklüyoruz, onlar ne mana yüklüyorlar. Dış politikada onlar ne düşünüyorlar biz ne düşünüyoruz.

Konu başlıklarını netleştireceğiz ilk heyet görüşmesi için.

Bizim görevimiz resmi çekmek. Bir hükümet ortaklığını gerçekleşmesi de erken seçimihtimali de yarı yarıyadır. Bu görüşmeleri yürütüyoruz, sürecin kendisi sonuç kadar kıymetlidir.

Müzakerelere geçme kararı verilir yada verilmez, ikisi de mümkün. Bugünkü görüşme, sürecin standartlarını belirlemeye yönelik bir görüşme oldu.

Mutabık olunduğu takdirde, genel başkanlara sunum yapıldıktan sonra, artık biz görüşmelere geçeriz derlerse öyle bir fotoğraf çıkar. Görüşmelere geçmeyiz derlerse süreç orada kesilir.

Siz masaya neler getireceksiniz?

Zaten bu konu başlıkları başbakanımızın, genel başkanımızın hem parti kongresinde açıkladığı bir takım ilkeler. Aynı şekilde kılıçdaroğlu'nun 14 maddelik açıklaması var.

Seçim barajı, dış politika gibi konular, bu konular konu başlığı olsun mu diye ilk heyet görüşmesinde bunlara karar vereceğiz.

'Müzakere noktasına gelirse...'

Siyasetçi açısından umut umutsuzluk gibi kavramlar belirleyici değil. Her şey masa. Ama karar verilmiş bir süreç var. Eğer istikşafi görüşmeler sonunda biz müzakere geçebiliriz noktasına gelinirse başka bir değerlendirme olur."