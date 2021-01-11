AKP ve CHP arasında ‘sözde cumhurbaşkanı’ gerginliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak kullandığı, “sözde cumhurbaşkanı” ifadesi iki parti arasında gerginliğe sebep oldu. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP lideri için “özür dilemeli” diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e, ‘cumhurbaşkanı’nın Anayasa’daki tanımıyla yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. CHP lideri buradaki açıklamalarında, "Bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi hedef gösterip, ben almıyorum siz de almayın diyorsa orada oturup düşünmek lazım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesine AKP, tepki gösterdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Özür dilemeli

Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu bu sözleriyle ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kavga etmektedir. Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu’nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi ‘Yassıada zihniyeti’nin göstergesidir. Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir” dedi.

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CHP Sözcüsü Öztrak’tan yanıt geldi

Çelik’in bu sözlerine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan yanıt geldi. Öztrak, Twitter hesabından Ömer Çelik’i etiketleyerek, “Cumhurbaşkanı, Anayasamızın 103. Maddesine göre ‘Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma (…) namusum ve şerefim üzerine ant içerim’ diye yemin eden ve bu yemine uygun hareket eden kişidir” ifadelerini kullandı.