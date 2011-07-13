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AKP ve BDP yarın tekrar görüşecek

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli BDP heyeti ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek yarın tekrar görüşeceğiz dedi

13 Temmuz 2011 03:00

T24- AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli BDP heyeti ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek "Biz kanaatlerimizi, düşüncelerimizi onlara aktardık, onlar da bize aktardı. Şimdi herkes karşı tarafın düşüncelerini, kanaatlerini değerlendirecek" diye konuştu.


Canikli, BDP heyetiyle yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin olumlu geçtiğini ve muhtemelen yarın yeniden bir araya geleceklerini söyledi. Canikli, "Biz kanaatlerimizi, düşüncelerimizi onlara aktardık, onlar da bize aktardı. Şimdi herkes karşı tarafın düşüncelerini, kanaatlerini değerlendirecek" dedi.


Yapılan görüşmeye ilişkin kendi aralarında çalışacaklarını belirten Canikli, ortak bir metin çıkıp çıkmayacağı sorusuna, "Yöntemin nasıl olacağı henüz belli değil, öyle de olabilir farklı da olabilir, herhangi bir belirleme yok" karşılığını verdi. Canikli BDP grubuyla yeniden bir araya gelmelerinin yine Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında olup olmayacağı sorusuna da, "Yine aynı yöntemle devam ederiz ancak henüz saati belli değil" yanıtını verdi.

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