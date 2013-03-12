AKP ve BDP grup toplantılarının iptalinin ardında 'Habur krizi' mi var?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Türkiye’de gözler Habur’daki askerlerin teslimine çevrilmişken Meclis kanadında sürpriz gelişmeler yaşandı. AKP Başbakan Erdoğan’ın ve BDP Eş Başkan Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlıklarını gerekçe göstererek Salı günkü olağan grup toplantılarını iptal etti.

AKP, 11.15’de görünen grup toplantısının iptalini yaklaşık bir saat önce duyurdu. Anadolu Ajansı, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, soğuk algınlığı nedeniyle programlarını hafifleterek, evinde dinlenecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün saat 11.15'te yapılması planlanan AK Parti TBMM Grup Toplantısı, iptal edildi. Başbakan Erdoğan'ın soğuk algınlığı nedeniyle önümüzdeki bir kaç gün programlarını hafifleterek evinde dinleneceği öğrenildi” şeklinde duyurdu.

AKP, Grubu iptal edilince gözler BDP’ye çevrildi. Sürpriz bir açıklama da BDP Grubundan geldi. 12.30’da başlayan BDP grubunun iptali grup tarafından, “Barış ve Demokrasi Partisi Grup Toplantısı iptal edilmiştir” denildi. Açıklamada BDP Grup Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’a anjiyo yapıldığına dikkat çekildi.

Habur’da bir kriz mi var?

AKP ve BDP’nin grup toplantılarının iptali kulislerde yoğun spekülasyona neden oldu.

Habur’da beklenmedik bir gelişme olduğu, Başbakan’ın buna canı sıkıldığı da konuşuluyor.

BDP’nin de, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısını iptal etmesi üzerine kendi gruplarını iptal ettiği de belirtiliyor.

Ancak, kulislerde, Başbakan hafta sonu yoğun programından dolayı soğuk aldığı ve hasta olduğu vurgulanıyor.