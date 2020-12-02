AKP üyesi vatandaş: 62 yaşındayım kara lastik giyiyorum; devletimiz yanlış yapıyor, hep zenginin peşinde, fakirlere hiçbir şey yok

Riskli bölge ilan edilen Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde yaşayan AKP üyesi 62 yaşındaki kadın "AK Parti başa geldiğinden beri oy veriyorum. Yine de gidiyorum peşinden, yine de razıyım devletimden. Ama bu kadar olmaz. Bu sefer boş atacağım. kime giderse gitsin. Devletimiz yanlış yapıyor. Yanlış yanlış!.. Hep zenginin peşinde. Hiç fakirlere bir şey yok." dedi. Riskli bölge ilan edilen Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde yaşananları haberleştirmek için bölgeye giden Halk TV muhabiri Gül Gündüz'e konuşan kadın AKP iktidara geldiğinden beri oy verdiğini ancak kara lastik dışında ayakkabı dahi alamadığını gözyaşları içinde anlattı. 62 yaşındaki vatandaş, eşinin de kendisinin de kanser hastası olduğunu söyledi, elindeki poşetteki ayakkabısını gösterdi ve "Kara lastikle geziyorum. O da bayramdan bayrama, düğünden düğüne" dedi. "AK Parti başa geldiğinden beri oy veriyorum ama bu kadar olmaz"

AKP seçmeni ve üyesi olduğunu, devletten razı olduğunu ama artık AKP’ye oy vermeyeceğini söyledi:

"Asgari ücret ne kadar? Ne olacak, bu millet hırsızlık mı yapsın! Ben 62 yaşındayım, bana iş verseler ben gidip çalışacağım. AK Parti başa geldiğinden beri oy veriyorum. Yine de gidiyorum peşinden, yine de razıyım devletimden. Ama bu kadar olmaz. Bu sefer boş atacağım. kime giderse gitsin. Üyeyim de AK Partiye ama üyelikten de sildireceğim kendimi. Zenginler çok zengi oldu ama fakirlere yazık ya... 62 yaşındayım kara lastik giyiyorum. 62 yaşındayım daha eskittiğim iki ayakkabı. Onu da düğünden düğüne bayramdan bayrama... Başka yok. Alamıyoruz ki. 15 senedir evime kurban girmedi. Kanser hastasıyım, 25 senedir kurban görmedim. Bayram günleri ağlıyorum.

Devletimiz yanlış yapıyor. Yanlış yanlış!.. Hep zenginin peşinde. Fakirlere hiçbir şey yok."