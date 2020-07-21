AKP üye sayısını 5 ayda 100 bin artırdı, CHP'de düşüş var

"Her yıl 1 milyon yeni üye ile 2023’te 15 milyon üyeye ulaşmayı" hedefleyen AKP'de üye sayısı 5 ayda yaklaşık 100 bin arttı. Aynı dönem İyi Parti üye sayısı yaklaşık 30 bin, MHP üye sayısı yaklaşık 5 bin artarken CHP’nin üye sayısında düşüş görüldü. Yeni kurulan Gelecek Partisi ise yaklaşık 7 bin üye yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını 17 Temmuz itibariyle güncelledi. Siyasi partiler arasında en çok üyeye sahip olan AKP, yeni üye sayısı artışında da ilk sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayı başında yaptığı il başkanları toplantısında yeni üye kazanma çalışmalarının ihmal edilmemesini istedi, her yıl 1 milyon yeni üye ile 2023 yılı için 15 milyon üye hedefi koydu.

Üye seferberliği başlatılan AKP'de üye sayısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kayıtlarına göre 5 ayda yaklaşık 100 bin kişi arttı. 4 Şubat 2020 tarihinde 10 milyon 195 bin 904 olarak kayıtlara geçen AKP'nin üye sayısı 10 milyon 295 bin 687’ye çıktı. Böylece 5 ayda 99 bin 783 artış yaşandı.

İyi Parti'de de üye sayısı yükseliyor

Savcılık kayıtlarına göre İYİ Parti’nin 266 bin 440 olan üye sayısı 5 ayda 29 bin 418 artarak 295 bin 858’e yükseldi.

MHP de üye sayısını artıran partiler arasında

İYİ Parti’nin kurulmasının ardından MHP’den çok sayıda istifa yaşanmıştı. Bu üye sayısında dikkat çekici bir düşüşe neden olunca MHP de yeni üye kampanyası başlattı. Geçen yıl 10 bin yeni üye yapılan MHP’de son kayıtlara göre yaklaşık 5 bin kişi daha üye yapıldı. MHP’nin 479 bin 199 olan üye sayısı son 5 ayda 4 bin 597 kişi artarak 483 bin 796’ya yükseldi.

CHP üye sayısında düşüş: Büyük kısmı ölümlerden kaynaklanıyor

Meclis’in ikinci büyük partisi CHP’de ise üye sayısını arttırmaya dönük özel bir çalışma yapılmıyor. Kurultay dolayısıyla da üye yazımının uzun süredir durduğu partide büyük kısmı ölümlerden kaynaklanan yaklaşık 2 bin kişilik bir düşüş dikkat çekiyor. Son kayıtlara göre 1 milyon 257 bin 753 olan CHP’nin üye sayısı 2 bin 389 düşüşle 1 milyon 255 bin 364’e indi.