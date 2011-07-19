AKP uyardı: Küresel kriz kapıda, Türkiye de etkilencek

T24- AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, dünya ekonomisi üzerinde kara bulutların gözükmeye başladığını ifade ederek, "Türkiye'ye olumsuz etkileri olacaktır. O yüzden tedbirli olun. Ne varsa onu tutun. Fazla harcamayın" uyarısında bulundu.











Bülent Gedikli, TV8'in canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gedikli, dünya ekonomisinin iyiye gitmediğini ifade ederken, kendilerinin hiçbir şeyi “tozpembe” göstermediklerini belirtti.

Gedikli, “Kötü haberi veriyorum; dünya ekonomisinde kara bulutlar gözükmeye başladı. Dünya daha büyük krizlerle karşı karşıya kalacak. Bunlar da oluyor. Muhtemelen dünya ekonomisinde bir kriz olacak. Türkiye’ye olumsuz etkileri olacaktır. O yüzden tedbirli olun. Ne varsa onu tutun. Fazla harcamayın. Dünyada kriz olacak, Türkiye’de bundan olumsuz etkilenebilir. Gelişigüzel harcamamak lazım. Biz toz pembe bir tablo çizmiyoruz, gerçekleri konuşuyoruz” diye konuştu.

Gedikli, ‘bütçe fazlalığı terörü kışkırtmış mıdır?’ sorusuna da cevap verirken, “Bu durumun Türkiye’nin başarıları ile Türkiye’nin dünyada itibar sahibi olması ile ilgisi vardır. Birileri de bunu istemiyor demek ki. Suyu bulandırmaya çalışıyorlar. Türkiye bölünüyor diye korku yaratıyorlar, ardından kaos ve ekonomik kriz çıkarmak istiyorlar. Geçmişte bu döngü olmuştur. Tam istedikleri Türkiye manzarası ortaya çıkmış oluyor o zaman. Dışarıdaki gelişmeleri gözleyemeyen, enerjisini içerde tüketen bir ülke çıkıyor ortaya” diye konuştu.





'Hapiste paşa yoktu, terör yine vardı'





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Terörle mücadele edecek askermi bırakıyorsunuz, askerin morali bozuk’ sözlerine de tepki gösteren Gedikli, “Kendisi de bu sözün yanlışlığını anlamıştır. Kılıçdaroğlu ağzından kaçırdı herhalde. Normal düşünen bir insan böyle bir yorumda bulunmaz. Kurumsal yapı görevini her şartta yapar. Onlar için moral bozukluğu falan olmaz, böyle şeyler de konuşulmaz. Hiçbir çevreden bu yoruma destek de duymadım” dedi.

Terörün 25 yılın sorunu olduğunu ifade eden Gedikli, “O zamanlar hapiste olan paşa yoktu, yine terör vardı. Kaos olsun, yıkıcı eleştiriler gelsin istiyorlar. Bunlar işi yanlış noktalara getirir. Mesele Türkiye’nin meselesidir. Türkiye’nin geleceği ile alakalıdır. Bu mesele siyasetin sorunudur. Siyasetin meselesine sorumlu açıklamalar ile katkı vermek gerekir. Katkı vermek yerine şevk verirseniz yanlışa düşersiniz” dedi.



