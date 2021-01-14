AKP Turgutlu İlçe Binası'nda Milli Eğitim Müdürü'nün de katıldığı eğitim istişare toplantısı düzenlendi

AKP Turgutlu İlçe Binası'nda gerçekleşen istişare toplantısına Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve beraberindeki iki şube müdürü de katıldı.

BieGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, toplantının ana konusunun, “Yıkılan pansiyonlu kız imam hatip lisesi ve erkek imam hatip lisesi düzenlemesi” olduğu belirtildi. Toplantıda AKP Turgutlu Başkanı Serkan Baş ile birlikte fotoğraf veren Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez’in yanı sıra milli eğitim müdürlüğünden iki şube müdürünün ve STK temsilcilerinin de yer aldığı bildirildi.

"Bu toplantının adresinin ilçe milli eğitim müdürlüğü olması gerekmez miydi?”

Eğitimle ilgili bir toplantının adresinin AKP İlçe Teşkilatı olmaması gerektiğini söyleyen Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener, “Akıllarına geleni yapıyorlar, hesap soran da ‘Bu yanlış’ diyen de yok” ifadelerini kullandı. Şener, eğitim-öğretimle ilgili istişare toplantısında vakıfların rolünün olamayacağının da altını çizerek, “Bu toplantının adresinin ilçe milli eğitim müdürlüğü veya kaymakamlık olması gerekmez miydi?” diye sordu.

Turgutlu AKP İlçe Başkanı’nın ve vakıf temsilcilerinin, Kaymakamlık ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nden daha yetkin olmadığını ifade eden Şener, “Suç işliyor, kantarın bütün ayarını bozuyorsunuz. Bizler bunu düzelteceğiz ve gereğini yapacağız. Eğitim Sen olarak kamu emekçisi arkadaşlarımızla da yan yana, omuz omuza olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.