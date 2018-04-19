AKP: Tüm dünyaya örnek bir seçim olacak, bir an önce yetkiyi YSK'ya vermek istiyoruz

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim tarihi hakkında açıklama yaptı. Turan seçimin tüm dünyaya örnek olacağı iddiasında bulunarak, ​"Bir an önce yetkiyi YSK'ya vermek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini dün kabul ettiklerini açıkladı. Konuya ilişkin olarak Bahçeli ile geniş bir yelpazede istişare ettiklerini vurgulayan Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu.

Turan'ın konuya ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Turan şöyle konuştu:

"​Meclis yasal çalışmalarına devam ediyor. Ekstra formüllere gerek kalmaksızın milletimizi şeffaf ve temiz bir seçim kararına götürürüz. Tüm dünyaya örnek bir seçim olacak.

Komisyonu bugün toplayamazsak da yarın toplayacağız. Sonra da Genel Kurul. Şahsi kanaatim bugün bu işi yapabiliriz. Yarın da genel kurul olur.​ Bir an önce yetkiyi YSK'ya vermek istiyoruz."

