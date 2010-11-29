AKP Trabzonspor'a para mı aktardı?

T24 - Başbakan Erdoğan'ın futbolu siyaset için kullandığı, Trabzon'a transferler yapması için AKP bütçesinden para aktardığı iddialarına yer veriliyor.



Wikileaks belgelerinde Türkiye'ye dair iddialar her bir belgede genişleyerek devam ediyor. Trabzonspor da bu iddialardan nasibini aldı...



08/06/2005 tarihli Edelman'ın siyasi işler danışmanı John Kunstadter tarafından kaleme alınan,"gizli" ibareli notun 7. maddesinde, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, milli görüş kökenli bir Trabzon'lu olarak rapor ediliyor ve sakin, itaatkar, ağırbaşlı olarak nitelendiriliyor.



Raporun devamında AKP'nin ve Başbakan Erdoğan'ın mevcut popüleritesini korumak adına sporun da kullanıldığı ve bu çerçevede 2004 yerel seçimlerinde AKP'nin Trabzon'da yaşadığı bozgunun tekrarlanmaması adına Devlet Bakanı Özak'ın Trabzonspor seçimlerine müdahil olarak uzun süre kendisinin de yönetiminde görev aldığı ve 1996 yılına kadar 2.5 yıl başkanlığını da yaptığı Trabzonspor'un başına AKP çizgisine yakın bir başkan seçilmesini sağladığı ve aynı zamanda Trabzonspor'a Başbakanlığın örtülü ödeneğinden karşılanarak futbolcu alımında kullanılmak üzere milyonlarca dolar ayırıldığını ifade ediyor.



Örtülü ödeneğin denetlenmesi konusunda süregelen tartışmaların uzun zamandan beri unutulmasına rağmen bu iddia örtülü ödenek tartışmalarını tekrar alevlendireceğe benziyor.





