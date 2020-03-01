AKP toplantısında Erdoğan ve eski milletvekili arasında 'Esad' gerilimi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği İstanbul milletvekilleri toplantısında Suriye politikası üzerine bir tartışma yaşandı. Eski AKP milletvekili, “Suriye konusunda farklı yolların denenmesini” önerdi. Milletvekilinin “Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?” demesi üzerine Erdoğan’ın, “Bunu CHP’nin başındaki zat da söylüyor zaten, sen niye bunu söylüyosun ki” diyerek terslediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, söz konusu milletvekili, “Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı, en azından el altından bir temas kurulabilir?” görüşünü dile getirdi. Erdoğan’ın bunun özerine “Bu adam 1 milyon Suriyeliyi öldürmüş, diyalog çabalarımıza karşılık vermemiş. Aynısını, CHP’nin başındaki zat söylüyor. Sen niye böyle konuşuyorsun? Öyle bir niyetimiz yok” diyerek terslediği, toplantının açılışında yaptığı açıklamalara benzer şekilde Türk ordusunun Suriye’de olması gerektiğini savunduğu öğrenildi.