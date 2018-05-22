AKP toplantısına Lamborghini ile geldi

AKP, Kenan Sofuoğlu, Adapazarı’ndan milletvekili adayı gösterdi. Dünya şampiyonu motosikletçi Sofuoğlu, Adapazarı’ndaki AKP toplantısına, Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi.

Lamborghini Aventador S model otomobilini il başkanlığı önüne park eden Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini dün arayıp aday olduğunu haber verdiğini söyledi. Adaylığının kendisi için sürpriz olduğunu anlatan Sofuoğlu “Dünyanın her yerinde yarışlara katıldım, her yerini gezdim fakat Sakarya’dan hiç ayrılmadım. Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir görev verildiği için elimden geleni yapmaya çalışacağım” diye konuştu.

Sofuoğlu toplantı çıkışında lüks spor otomobilini bir yakınına verip, parti aracına bindi.