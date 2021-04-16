AKP Tokat Milletvekili: 520 milyon TL maliyetle şehrimize kazandırılacak havalimanı kargo bölümüyle dünyaya hitap edecek

AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, 520 milyon liraya mâl edilen Tokat'taki yeni havalimanının, kargo bölümünün de açılmasıyla dünyaya hitap edeceğini söyledi.

Tokat'ta mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisine yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatı devam ediyor. 520 milyon liraya ihale edilen havalimanında başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları, çift vardiyalı sürdürülüyor.



Alanda inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyleyen AKP'li Beyazıt, "520 milyon TL civarında bir maliyetle bizim şehrimize bu güzel havaalanı kazandırılmış olacak. Buraya kargo bölümlerinin ilave edilmesi de söz konusuydu. Bununla ilgili işlemler de tamamlandı.



Şimdi o kargoyla ilgili bölümler de inşallah yapılacak. Çünkü Tokat tarımıyla meyvesiyle sebzesiyle sadece Tokat'a hitap eden; Sivas'a, Doğu Anadolu'ya hitap eden bir bölge değil. Dünyaya hitap eden bir bölge olmuş olacak. Buradaki tarım ürünlerinin dünyaya ulaştırılması noktasında değerlendirilmiş olacaktır" diye konuştu.