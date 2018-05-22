AKP Tire İlçe Örgütü'nün ilkokul bahçesinde verdiği iftardan geriye bu görüntüler kaldı

AKP Tire İlçe Örgütü, Atatürk İlköğretim Okulu Bahçesi’nde dün akşam iftar verdi. Ancak sabah saatlerinde çocuklarını okula getiren veliler, çöp dolu bir manzarayla karşılaştı. Velilerin ihbarı üzerine manzarayı görüntüleyen CHP İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, okulda görevli bir kadın tarafından engellenmek istendi. Şenoyar’ın CHP’li ilçe belediyesinden yardım istemesi üzerine, okul belediye görevlileri tarafından temizlendi.

İftarın kaymakamlık oluru bulunmadan yapıldığını belirten Şenoyar, şöyle konuştu:

“Velilerden gelen şikâyet üzerine sabah saatlerinde okula gittim. Çocuklar ilk teneffüslerine çıkıyorlardı. Bahçe, çocukların oyun alanları çöplük gibi olmuştu. Yıllardır Tire’deyim, ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Çocuklara alışkanlığını öğretecek bir kurumun bahçesi, bir siyasi partinin iftarından sonra bu duruma mı gelmeliydi? Çocuklara örnek olmamız gerekirken, tam tersi yapılıyor."

Okul bahçesinin AKP’nin iftarı için kullanılmasına da tepki gösteren Şenoyar, “Hangi siyasi irade olursa olsun, okul böyle bir etkinliğe açılmamalıydı. Üstelik kaymakamdan izin de alınmamış. Siyasi iradenin müdüre baskısıyla yapılmış. AKP il başkanı da iftara katılmış. HDP, CHP aynı etkinliği yapmak isteseydi, izin verilir miydi? AKP’lere son sözüm şu: Verdiğiniz iftarı Allah kabul etsin ancak unutmayın, temizlik imandan gelir” dedi.



İzmir Milletvekili Zeynep Altıok da görüntülerle ilgili sosyal medya hesaplarından, “CHP demek çöp demektir’ diyenler iftar açmış” mesajını paylaştı.