AKP Teşkilat Başkanı: FETÖ ile irtibatlı 519 kişiyi tespit ettik ve istifalarını istedik

AKP'nin teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Ataş, "FETÖ ile irtibatı olan 100 il ve ilçe yöneticisini tespit ettik ve bu isimlerin istifasını istedik. Kimseye haksızlık etmemek için kılı kırk yarıyoruz, temkinliyiz" dedi. Star gazetesine konuşan Ataş, "15 Temmuz sonrası teşkilatların bankalar, dernekler, sendikalar ve STK ilişkilerini sorguladıklarını ve bu çalışma sonucunda toplamda FETÖ ile bağlantılı olduğu düşünülen 519 kişi ile teşkilatlarda il ve ilçe yöneticisi olan 100 kişinin tespit edildiğini söyledi. Ataş, “Siyaset yapıyoruz. İftiralar, doğru olmayan bilgiler mesaj atılıyor. Kimseye haksızlık etmemek için kılı kırk yarıyoruz. Toplum nezdinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ‘AK Parti içinde FETÖ’cü var’ diye. Bu algıyı iyi yönetmek durumundayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Tabanı ibadet, ortası ticaret tavanı ihanet” sözüne atıfta bulunan Ataş, “AK Parti teşkilat ve üyeleri içinde ihanet diye tanımlanan yapıda kimse yoktur. İbadet ve ticaret bölümüyle ilgili geçmişte ilişkileri olanlar olabilir. Bugün de ilişkisini sürdürenler de olabilir” ifadesini kullandı.

Mustafa Ataş, yerel seçimlerin 17/25 Aralık’tan sonraya denk gelmesinden dolayı ilk elemenin o aşamada yapıldığını, 2014’te de teşkilatların yenilendiğini, dolayısıyla bu süreçlerde ciddi elemelerin yapıldığını vurguladı. 15 Temmuz sonrasında ise illerde 3 kişilik komisyon kurduklarını kaydeden Ataş, “Oradan gelen raporlar çerçevesinde 1-güçlü şüphe, 2-şüphe ve 3-zayıf şüphe diye sınıflandırdık. Toplam, 519 kişi çıktı. Yerel yönetimler, kadın kolları, gençlik kolları da ana kademe ile ilgili çalıştık. 100 civarında il ve ilçe yöneticilerini tespit ettik. Bu isimlerden istifalarını istedik. Bankalar, dernekler, sendikalar, STK’larla ilişkilerini de sorguladık. Ama kimseye haksızlık etmemek için kılı kırk yararak hareket ediyoruz. Kimse için yanlış imaj oluşturmamak adına çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

"FETÖ'cüleri barındırmayız"

“Siyaset yapıyoruz. İftiralar, doğru olmayan bilgiler mesaj atılıyor” diyen Ataş, özellikle yerelde, belirli konumları hedefleyen kişilerin birbirlerine kötülük etme adına bu yollara başvurabileceğine dikkat edildiğini vurguladı. Ataş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Temkinli dikkatli hareket ediyoruz. Bunları da araştırıp gereğini yapıyoruz. Toplum nezdinde ‘AK Parti’de FETÖ’cü var’ algısı yönetiliyor. Biz de bu algıyı iyi yönetmek durumundayız. ‘AK Parti içinde FETÖ’cü var’ sözüne kimse inanmasın. Kimse bizim ağzımızdan çıkmayan bir şeye inanmasın. Cumhurbaşkanımızın duyduğu hassasiyeti en kılcal damarlarımıza kadar hissederek yaşıyoruz ve o ilkeler içinde siyaset yapmaya çalışıyoruz. Partide FETÖ ile aktif çalışan hiçbir kimseyi barındırmayız. Kasıtlı algı oluşturulmaya çalışılıyor. Buna müsaade etmeyiz.”