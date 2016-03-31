AKP: Teröre ilişen belediye başkanı görevden alınacak

Yerel yönetimler reformu üzerindeki çalışmalarını tamamlayan AKP, "teröre bulaşan" belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kamu yöneticileri arasından seçilen birinin atayacağını duyurdu. AK Parti’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler reformuyla ilgili yasa taslağı çalışmalarını tamamladıklarını, yakında Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sunum yapacaklarını belirtti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Özhaseki “Sadece sıkıntıları giderecek düzenlemeler yaptıklarını” kaydeden Özhaseki, 4-5 başlık altında çalıştıklarını ve başlıklardan birinin belediyelerin özgelirlerini artıracak düzenlemeler olduğunu anlattı. “Kullananın ödeyeceği birtakım gelirler olacak, yani kullanmayan adama hiç dokunmayacağız” diyen Özhaseki, taslakta, belediyelerin imarla ilgili kilitlendiği konuların çözümüne dair düzenlemelerin de yer aldığını ifade etti.

Güneydoğu’da bazı belediyelerin hendek kazılmasında teröristlere destek olduğu iddialarını anımsatan Özhaseki, “Dört tane adam hata yapıyor diye yetkileri merkezde toplamayız. Bu hata olur, bütün yetkileri merkezde toplarsak sistemi mahvederiz” dedi.

"Bakan ve vali atayacak"

Özhaseki, “Görevini kötüye kullanan HDP’li belediyelerle ilgili nasıl bir düzenleme olacak?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “İki konu var, birisi görevini kötüye kullanmakla, diğeri de teröre ilişmekle ilgili. Görevini kötüye kullanana ya da yapmayana ihtar veriliyor, uyarılıyor, süre veriliyor. İkincisi apayrı bir şey; çünkü terör olunca herşey biter, demokrasi kalmaz. Oradaki mesele, teröre ilişeni görevden almayla ilgili. Görevden alınan belediye başkanının yerine, büyükşehirlerde ve illerde İçişleri Bakanlığı, belde ve ilçelerde valiler birini atayacak.”

"Son karar Başbakan'ın"

Görevden alınan belediye başkanı yerine atanacak ismin belediye meclisi üyeleri arasından değil, kamu yöneticileri arasından seçileceği öğrenildi. Özhaseki, “Kayyum benzeri bir uygulama mı olacak?” şeklindeki soru üzerine de “Adına kayyum denmez ama benzer görev ve yetkiler olacak. Tabi taslaktaki düzenlemeler için siyaseten karar verilmesi lazım. Başbakan kabul edecek mi, etmeyecek mi, daha belli değil” diye konuştu.