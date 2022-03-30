AKP’den "3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret, memur ve emekli zammı" açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı. EYT'lilerle ilgili olarak da Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, Erdoğan'ın manda yoğurdu açıklamasını eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı. Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Dün de Sayın Kılıçdaroğlu malumunuz bir grup toplantısı yapmıştı orada dile getirilen birkaç hususa temas etmek istiyorum. Öncelikli olarak sayın Akşener’in sayın cumhurbaşkanımızın çiftçilerimizle bir araya geldiği bir sohbette gerçekten bütün insanlarımızın evinde bizzat erişebildiği sütü kaynatarak yapmış olduğu yoğurtla ilgili, bunun şu şekilde kullanılması durumunda ayrıca şifaya da vesile olacağına ilişkin yaklaşımını dillerine dolayanların hazin halini görmek söz konusu oldu. Hakikaten şöyle baktığımızda kendisine makam aracı olarak bir yatı, bir deniz aracını kendisine makam aracı yapan bir belediyenin başkanının yüzünde rabbiyesir gören Sayın Akşener gerçekten vermiş olduğu yemekteki menüyü dili dolaşarak ancak ifade etmek durumunda kalan kişilerin böyle bir mukayese yapmaları içinde bulundukları açmazın en büyük delili ve örneği olarak tarihe geçmiştir. Gerçekten bu konuda israfı görmek isteyenlerin bu konuda Türkiye’yi ereksiz yere meşgul ederek kendi yolsuzluklarını, yanlışlarını örtmek için bunu bir bastır yansıtma aracı olarak kullananların kendilerine dönüp bakmaları kendi içinde bulundukları noktayı iyi tespit etmeleri gerekir."

Seçim kanunundaki başbakan ifadesi il seçim kurulu düzenlemesi hakkında açıklama

Akbaşoğlu konuşmasının başında seçim kanunu düzenlemesinde çıkarılan başbakan ifadesiyle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Öte yandan il ve ilçe seçim kurulunun birinci sınıf hâkimler arasından kurayla belirlenmesine ilişkin düzenleme hakkında da muhalefet kanadından gelen eleştirileri hatırlatan Akbaşoğlu şunları kaydetti:

"Net bir şekilde 298 sayılı kanunda yapılan değişikliklere ilişkin orada uyum yasaları çerçevesinde başbakan ibaresinin parlamenter sisteme ait bir kavram olması münasebetiyle çıkarılmasına ilişkin tartışmalarda cumhurbaşkanına ilişkin böyle bir yasağın olmadığı, dolayısıyla iktidar partisinin genel başkanının farklı ayrıcalıklı bir statüde seçime gireceği yönündeki iddialarını köpürte köpürte muhalefetin anlattığına şahit olduk. Ancak gurubumuzu temsilen çok değerli milletvekillerimiz bu konuda 2012 yılında çıkan kanunu net bir şekilde ifade etmek suretiyle bu konudaki yanlış değerlendirmelerin önünü almış oldular: 6271 sayılı cumhurbaşkanı seçimi kanunun 13. maddesinde 298 sayılı kanuna atıf yapılmak suretiyle bu konuda bakanlara milletvekillerine ve başbakanlara uygulanan propagandaya ilişkin çerçevenin cumhurbaşkanı için de geçerli olduğu düzenlemesi net olduğu halde 2012 yılından beri de yürürlükte olduğu halde muhalefet temsilcilerinin bunu hem komisyonda hem de genel kurulda kamuoyunu yanlış bir şekilde bilgilendirmeye dönük yaklaşımlarını kamuoyunun takdirine sunuyorum. Dolayısıyla bütün tezleri aslında birkaç konuda düğümleniyor. En önemli eleştiri konularından bir tanesi buna ilişkindi. Bir diğeri de en kıdemli hakimin ilçe ve il seçim kurullarında başkanlık yapabilmesine ,ilişkin düzenlemede bu hakimlerimizin de içinde yer aldığı birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasında uygulamadaki ihtiyaca binaen daha geniş bir şekilde tecrübeli hakimlerimiz arasından kura ile seçilerek il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarının belirlenmesine ilişkin objektif, demokratik düzenlemeye ilişkin yine çarpık birtakım değerlendirmelere şahit olduk. Bunların da gerekli, cevapları genel kurulda verildi. Zabıtlara geçti .Kamuoyu da bilgilendirilmiş oldu. Bu hususu da paylaşmak istiyorum. "

"Görme engelliler için düzenleme"

Akbaşoğlu ayrıca, "Görme engelli vatandaşlarımızın bir talebi söz konusuydu. Hem refakatçileriyle oy kullanabilmeleri hem de iradelerinin doğrudan mazbataya seçim pusulasına yansıması hususunda bir şablonla kabine girmek suretiyle orada doğrudan oy kullanabilmek imkanlarını düzenleyebileceğimiz önergemizi de hazırladığımızı ifade ettik. Bu manada inşallah bugün ve yarın görüşmelerimizi bütün partilerin müzakerelerini esas almak suretiyle sonuçlandırmayı düşünüyoruz" dedi.

Emekli maaşları ve asgari ücrette düzenleme

Akbaşoğlu, "Asgari ücretle ilgili de inşallah değerlendirmeler yapılarak İnşallah 1 Temmuz'da memur ve emeklilerimize biliyorsunuz bir maaş artışı söz konusu olacak .Hem enflasyon artı yüzde 6 ilave bununla beraber bir refah payını da içine alacak şekilde temmuz ayında memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

"Temmuza kadar 3600 ek göstergeyi çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum"

Akbaşoğlu, yaptığı basın açıklamasında ayrıca 3600 ek göstergeye de değindi. Akbaşoğlu, "Hakikaten 3600 ek göstergeyle ilgili ilk somut düzenlememizi bir kariyer mesleği olarak nitelendirdiğimiz öğretmenlerimizle ilgili kanuni düzenlemede zaten ele aldık. Bunun 1.1.2023’ten itibaren geçerli olacağını öğretmenlerimize 3600 ek gösterge uygulanacağını hükme bağladık. Aynı şekilde bu yılın ilk yarısına kadar İnşallah 3600 ek göstergeyle ilgili kanuni, düzenlemenin çıkacağını buradan ifade etmek isterim. Temmuza kadar bunu mutlaka çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Beş adım atacağımızı kasım ayındaki toplantımızda ifade etmiştik. 1, dedik ki Aralık'ın 15'ine kadar inşallah asgari ücretle ilgili düzenlemeyi, yapacağız. Daha sonra memur ve emeklilerle ilgili düzenlemeleri yapacağız. 3600 ile ilgili düzenlemeyi yapacağız. Dördüncü adımla ilgili olarak da sözleşmeli personeller. Belediyelerdeki çalışanlarımız da dahil olmak üzere sözleşmeli personelle ilgili meseleyi halledeceğiz. Ve 5, EYT'li kardeşlerimizle ilgili meseleyi inşallah 2022 yılı içerisinde bununla ilgili ne yapacağımızı Çalışma Bakanlığı'mız ile kamuoyuyla paylaşacağız. Bu beş adımı atacağımızı ifade etmiştik. Şimdi üçüncü adım çalışmalarını yapıyoruz. Ne söz verdiysek bunları yerine getirdik ve getireceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmasın diyorum."