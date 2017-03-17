AKP, tabanına sordu: Anayasa değişikliği teklifine niye hayır diyorsunuz?

AKP, referandum sürecinde 5 ayrı kamuoyu araştırma şirketiyle çalışıyor. Daha önce 4 olan şirket sayısını 5’e çıkaran AKP, anayasa değişikliği teklifine hayır diyen MHP tabanı ile kendi kararsız seçmenine, “Niye hayır?” diye sordu.

ANKA’nın edindiği bilgilere göre; AKP yaptırdığı son kamuoyu çalışmalarında MHP tabanı ve kendi kararsız seçmenine, “Anayasa değişikliği teklifine niye hayır diyorsunuz?” diye sordu. MHP tabanından “hayır” diyecekler ile kendi seçmenindeki kararsızların “hayır” yanıtını arayan AKP, gelen yanıtlara göre çalışmalarını belirleyecek.

AKP, referandum için yapılan ilk anketlerde özellikle kendi seçmeni ve MHP tabanından gelen hayır tercihinin nedenlerini son yaptırdığı kamuoyu araştırması ile bulmaya çalıştı.

Kararsız seçmen, Meclis'in kapatılacağından endişeli

MHP’nin güçlü olduğu bölgelerde ve kendi kararsız seçmenine, “Daha önce hangi partiye oy verdiniz, bu referandumda oyunuz ne olacak, niye hayır” şeklinde sorular yöneltti.

Üç soruda kararsızların beklentilerini almaya çalışan AKP, anket sonucunda sorulara verilen yanıtlarda ortaya çıkan cevaplarda, “Anayasa değişikliği teklifini tam olarak anlayamadıkları, parlamenter sistemin yani Meclis’in kapatılacağı” gibi endişeler taşıdıkları öğrenildi.

MHP tabanı partinin 'eriyeceğinden' endişeli

MHP tabanından gelen “niye hayır” yanıtları ise, referandumda “Evet” çıkarsa yapılacak ilk seçimlerde partinin eriyeceği ya da yok olacağı endişelerinin yattığı öğrenildi.

MHP tabanından anayasa değişikliği teklifine, “niye hayır” yanıtları ise şöyle sıralandı:

“Başkanlık sistemi gelirse MHP erir, parlamenter sistem yok olur. Genel Başkanları Bahçeli’ye olan kırgınlık ve kızgınlık.”

AKP kaynakları ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sahalara inmesiyle birlikte evet oyları arttığını ileri sürdü.