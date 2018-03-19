"AKP tabanı hızla Saadet Partisi'ne kayıyor"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Saddet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ittifaka karşı ilkerimiz var sözlerine ilişkin olarak, "Türkiye'yi iç ve dış politikada gerçek "millî ve yerli" görüşle yönetecek ilkeleri ortaya koyuyor ama bu "ilkeli ittifak" önerisinden AKP kaçıyor. Siyasi fotoğraf bu kadar açık ve net oldu. AKP kaçtıkça, Saadet kazanıyor, AKP kaçtıkça AKP tabanı da hızla Saadet Partisi'ne kayıyor" dedi.

Uğuroğlu'nun "Güçlü temel, temelsiz AKP" başlığıyla yayımlanan (19 Mart 2018) yazısı şöyle:

AKP'nin korkulu rüyası oldu Saadet Partisi ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Teklif, davet, ittifak ve iktidar nimetleri önerildi, "ilkeler" dedi elinin tersi ile itti.

Kavga, hakaret, küfür, aşağılama yapmadı sadece, "ilkelerimiz ortada, kabul ederlerse tabii ki ittifak yaparız" dedi.

Yani AKP'nin önerisine, mantıklı ciddi, vatana ve millete duyduğu sorumluluk çerçevesinde çok olumlu ilkeler ortaya koyarak önerileri ile yanıt verdi.

Temel sağlam olunca, Temel Bey sağlam olunca halkın teveccühünü Saadet Partisi kazandı.

Siyasi fotoğraf bu kadar açık ve net oldu.

Görüldü ve anlaşıldı ki Saadet Partisi'nin temeli çok sağlam çünkü merhum Necmettin Erbakan'ın "Millî Görüş" çizgisinden sapmamış, gerçek "Millî ve Yerli" hedeflerinden taviz vermemiş.

"İktidar ortağı" daveti elbette "kaymaklı kadayıf" olur bir siyasi parti için.

Ancak temel sağlam, Temel Bey ilkeli olunca ortaya merhum Erbakan'ın dediği gibi "kadayıfın altı" kızarmamış hatta Erdoğan "usta" demelerine rağmen kadayıfın altı da üstü de yanmış.

Temel Bey, "gelin ortaya koyduğumuz ilkeleri kabul edin, hatta başkanlık sistemine dahi karşı değiliz" diyor.

Çok gerçekçi, mantıklı ve toplumu rahatlatacak, Türkiye'yi iç ve dış politikada gerçek "millî ve yerli" görüşle yönetecek ilkeleri ortaya koyuyor ama bu "ilkeli ittifak" önerisinden AKP kaçıyor.

Siyasi fotoğraf bu kadar açık ve net oldu.

AKP kaçtıkça, Saadet kazanıyor, AKP kaçtıkça AKP tabanı da hızla Saadet Partisi'ne kayıyor.

Çünkü "Erbakan ilkeleri" orada Temel Karamollaoğlu'nun devlet adamlığı ile ortaya koyduğu ilkelerle vatandaşın sorunlarının çözümü için anahtar da Saadet Partisi'nde.

MHP gibi kayıtsız şartsız, Devlet Bahçeli gibi ilkesiz ittifak teslimiyeti yerine Saadet Partisi Türk siyasetinde yeni ve çok olumlu bir siyasi tavır ortaya koyuyor.

Sadece AKP'ye karşı mı?

Hayır, CHP, DP, İYİ Parti gibi tüm partilere çağrısı çok açık ve net:

"İlkeli ittifak."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "ilkeli ittifak" çağrısına olumlu bakış ortaya koydular.

Bu ilk adım elbette çok önemli.

İkinci adım Yerel Seçim öncesi atılabilir.

Ancak ilkeli ittifak için asıl büyük adım, gerçek sınav olan Cumhurbaşkanı seçimi öncesine hazırlanıyor.

Bu 3 partinin Cumhurbaşkanı adayları kimler olacak?

Kemal Bey de Temel Bey de hiçbir isim telaffuz etmediler.

Meral Hanım ise, "Ben adayım, hatta milletvekili adayı da olmayacağım" dedi.

Bu cümle ile ortaya konan hedefin şifrelerinin çözülmesi CHP ve Saadet için önemli.

Görülen o ki cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi olasılığı çok düşük.

Her şey 2. tura kalacak.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu için kolay karar değil ama Demokratik, Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi rejim ile yönetileceği için çok önemli bir karardır Cumhurbaşkanı adaylarının kimliği.

Çok daha açık yazayım.

Erdoğan'ın seçilememesinin formülünü Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu ortak akıl ve tavır ile bulmalıdır.

Ya tek adamlı dikta rejimi, ya demokratik parlamenter rejim.