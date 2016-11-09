AKP Suruç İlçe Başkanı'nın işyerine ses bombası atıldı

Urfa’nın Suruç ilçesinde AKP İlçe Başkanı Mehmet Yavuz’a ait işyerine ses bombası atıldı. Çevredeki bazı dükkanların camlarını kıran patlamanın ardından polis ekipleri operasyon başlattı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay gece saatlerinde Dikili Mahallesi Suruç Belediye binasının arkasında bulunan Deniz Sokak’ta meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenmeyen kişiler, AKP İlçe Başkanı Mehmet Yavuz’a ait işyerinin önüne ses bombası attı. patlamada çevredeki bazı dükkanların camları kırıldı.

Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri operasyon başlattı.