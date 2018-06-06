AKP Sözcüsü'nden Kandil açıklaması

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ''Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor. CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar. Adamın, Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan haberi yok'' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, olası Kandil operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Ünal, ''Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor. CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar. Adamın, Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan haberi yok'' ifadelerini kullandı.