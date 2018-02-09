AKP Sözcüsü'nden "Bizi vurursanız, karşılık veririz" diyen ABD'li generale: Muhatabımız siyasetin kendisi

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, New York Times'ın IŞİD Karşıtı Koalisyon Komutanı Paul E.Funk'ın Menbiç ziyareti sırasında Türkiye’ye yönelik olarak “Bizi vurursanız, agresif bir şekilde karşılık veririz. Kendimizi savunuruz" dediği iddiasına yanıt verdi. Ünal, "Bizim muhatabımız ABD'li bir general değil, bizim muhatabımız bizzat siyasetin kendisidir" dedi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Ünal'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

ÖSO tartışmalarına CHP devam ediyor. Aklı selim bir ses yükseldi. Dursun Çiçek. Bir taraftan PYD'yi terör örgütü kabul etmek için istihbarat raporları isteyen, diğer taraftan Zeytin Dalı Harekatı'nı sorunlu hale getirmek için ÖSO üzerinden bir terör algısı oluşturmaya çalışan bir CHP var karşımızda. Uluslararası camiada, PYD/PKK'nın dostları ile aynı dili kullanan bir durumla karşı karşıyayız.

"400 DEAŞ'lı PYD tarafından serbest bırakıldı"

“CHP'nin son 3 yıldan beri kullandığı temel argümanlardan birisi de Türkiye'nin DEAŞ mücadelesiydi. Biz Rakka'da PYD ile DEAŞ'ın ilişkisini de ortaya koymuştuk. Özellikle Rakka, Afrin, Deyr Ez Zor'da 400 DEAŞ'lının PYD'nin serbest bırakıtığı, Türkiye'ye karşı savaşmak için serbest bıraktığı bilgisi de teyit edilmiş. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika'nın tezini de çürüten bir ifade.

Yezidi halkının büyük çoğunluğunun örgüt saflarına katılmayı kabul etmediği, baskıya dayanamayanların da bölgeden kaçtıkları teyit edilmiş.”

Yüzde 10 seçim barajı

“Uyum yasaları komisyonları, 5 komisyon olarak çalışmaya devam ediyor. Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Seçim kanununun bir gereği olarak, 1 yıl önce düzenlenmesi gereken yasalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Yüzde 10 barajının korunması hususunda mutabakat oluştu.”

"Yerel seçim tek zarf ve tek pusulayla yapılacak"

“Seçim pusulası konusunda partilerin asıl maksadı olan, kurumsal kimliğini korumak, oylarının belli olmasını sağlayacak şekilde çalışmamız da devam ediyor. Yerel seçimlerde tek zarf tek sandık üzerinden yapılacak seçimler. Bunu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşayım. Meclis'e ilk olarak yerel seçimlerle ilgili düzenlemeyi göndereceğiz.

Bugün aynı şekilde İstanbul İl Başkanımız görevinden ayrıldığını açıkladı. Hizmetlerinden dolayı sayın Selim Temurci'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni İl Başkanımız sayın Bayram Şenocak Bey'e de muvaffakiyetler diliyoruz. Şu ana kadar 42 il ve 835 ilçede kongrelerimiz tamamlandı. Nisan ayına kadar da bütün kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Büyük Kongre de 12 Eylül 2018'de düşünüyoruz.”

Saadet Partisi ile görüşme

“Nezaket ziyareti ve Türkiye'nin gündeminin konuşulduğu toplantı oldu.

İttifak zeminini oluşturacak bir konu konuşulmadı.”

AB ile vize serbestisi

“Bu teklif rutin dışı bir teklif değil.

Önümüzdeki günlerde de TBMM'ye gelmesini istediğimiz bir düzenleme yok.”