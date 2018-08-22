AKP Sözcüsü: Yunan yargısı darbecileri himaye eden bir karara daha imza attı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın firari askere iltica hakkı vermesine ilişkin olarak "Yunan yargısı darbecileri himaye eden bir karara daha imza atmış oldu" dedi.

Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Yunan yargısının 'darbecileri himaye eden skandal bir karara' imza attığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yunan yargısı Türkiye düşmanları ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız."