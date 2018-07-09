AKP Sözcüsü: Yeni sistem kuvvetler ayrılığı için önemli bir avantaj

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, bugün resmen uygulamaya konulacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin olarak "Yeni sistem kuvvetler ayrılığı için önemli bir avantaj. Meclis gerçek anlamda gücüne kavuştu" dedi.

CNN Türk'te konuşan Ünal, "Kuvvetler ayrılığı ortadan kalktı', ‘Tek adam rejimi geldi'… Bunların tamamı safsata. Meclis tam yetkiyle görevine ulaşmış durumda. Seçilmiş cumhurbaşkanı da kendi kabinesiyle yürütme görevini yerine getirecek. Bunlar arasındaki uyum da Anayasa ile düzenlenmiş durumda" ifadesini kullandı.

"Yeni sistem kuvvetler ayrılığı için önemli bir avantaj. Meclis gerçek anlamda gücüne kavuştu" diyen Ünal, "Bizim için cumhuriyet esastır. Bugün yeni bir durumla karşı karşıyayız. Yeni sistemin en büyük özelliği devlet yönetimi, bürokrasi artık hantallıktan kurtuluyor. Hızlı karar alan, yeniliklere hızlı adapte olan, insan kaynaklarının gelişmesine imkan sağlayan, sorun çözme becerisine sahip" diye konuştu.

Ünal yeni kabineyle ilgili, "Bu konuda yeni yönetim modelinin bir güzelliği var; artık milletvekillerinden kabine oluşmayacak. Seçilmiş cumhurbaşkanı liyakat temelinde bir yeni ekip kuracak. Bu konuda da fikir beyan etmemiz doğru olmaz" diye konuştu.

'CHP bunu ilk kez yapmıyor'

CHP'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmama kararını değerlendiren Ünal, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi bunu ilk kez yapmıyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 2010'dan bugüne kadar adeta devletin kurumlarının meşruyetini tartışmaya açmak, seçilmiş cumhurbaşkanını tanımamak, 2011'de ilk çıkardıkları kriz yemin kriziydi. Arkasından yargı ile ilgili, emniyetle, TSK ile ilgili, milletinm iradesinin tecellisine dönük saygısız tutumunu sürdürüyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanını tebrik etmeyeceğini söyledi, biz de dedik ki demokrasi bir tahammül rejimidir, eğer sen insanların tercihlerine saygı duymuyorsan bu zaten anti demokratik bir tutumdur."