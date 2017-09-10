AKP Sözcüsü Ünal'dan Melis Alphan'a: Hadi oradan utan biraz, bu aziz millete iftira mı atıyorsun?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yeğeniyle öpüşürken görüntülenen sunucu Murat Başoğlu'nun durumunu değerlendirirken Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun "Türkiye'de ensest oranı yüzde 40" bulgusuna yer veren Hürriyet yazarı Melis Alphan'a tepki gösterdi. Mahir Ünal, "Hadi oradan utan biraz, bir ahlaksızlığı meşrulaştırmak için bu aziz millete iftira mı atıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Partisinin ilçe kongrelerine katılmak üzere Antalya'ya gelen Ünal, Serik 6. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, 'Türkiye'de ensest ilişkinin yüzde 40 oranında olduğu' iddialarına değindi.

Konuşmasında "Biz milletin kendisiyiz. AK Parti bir parti değil, bir millet hareketidir" diyen Ünal, AK Parti'nin geçmişten günümüze gelen bir medeniyetin yansımasının adı olduğunu ifade etti. Ünal, şunları kaydetti: "Tek başına 15 Temmuz insanlık tarihinin görmediği kadar büyük bir direniştir. İnsanlık tarihinde büyük bir topluluğun tanklara, uçaklara, helikopterlere, kurşunlara karşı sadece göğsünü siper ettiği, çıplak elleriyle kendi vatanını, milletini kurtardığına şahitlik etmemiştir. Bakın Çin'de Tiananmen Meydanı'nda bir sivil tankın karşısında durdu diye, dünya bir sivil direniş hareketi olarak 20 yıl bunu konuştu. Ama o gece bu millet bırakın tankları, uçaklara, helikopterlere meydana okudu. Ülkesini çıplak elleriyle tuttu. O gecenin bir inancı ve ahlakı vardı."

Milletin gerçek polis ve askerlerle büyük bir ahlak ve erdemle direniş mücadelesi verdiğini ve kazandığını belirten Ünal, "Şimdi bu utanmazlar, kalkıp diyorlar ki 'Bu toplumun yüzde 40'ı ensest.' Hadi oradan utanmaz adam. Sen kendi ahlaksızlığını meşrulaştırmak için bu aziz millete iftira mı atıyorsun? Bu aziz millet erdemlidir. Bu aziz millet ferasetlidir. Bu aziz millet büyüğünü, küçüğünü, ahlakını bilir. Dolayısıyla bu millete iftira etmesinler. Bir araştırmadaki akraba evliliklerinin yüzdesini utanmadan kendi köşelerinde ensest olarak yazanlar, bu milletin tarihine, kültürüne, inancına saygı duymayanlardır." diye konuştu.