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AKP Sözcüsü Ünal'dan İsrail Başbakanı Netahyahu'ya tepki

"Bir işgal devletinin başında, her türlü hukuksuzluğa imza atanları, bölgenin tarihi ve siyasi gerçeklerine aykırı olan tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz"

11 Aralık 2017 02:03

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun “Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'dan ahlâk dersi alacak değilim" sözlerine tepki gösterdi. 

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini şiddetle kınıyoruz. Bir işgal devletinin başında, her türlü hukuksuzluğa imza atanları, bölgenin tarihi ve siyasi gerçeklerine aykırı olan tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz. Türkiye bölgesinde barış ve istikrarı sağlamaya, mazlumun ve mağdurun yanında olmaya, hakkın yanında saf tutmaya, her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edecektir."

 

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