AKP Sözcüsü Ünal'dan ABD'ye: İlişkiler ciddi zarar görecek

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'nin NATO'da ve uluslararası ölçekte tüm sözlerini tuttuğunu ancak gelinen noktada papaz Andrew Brunson davası üzerinden ABD'nin Twitter'dan tehditler savurmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Ünal, "ABD bilmeli ki ilişkiler ciddi zarar görecek" ifadesini kullandı.

CNN TÜRK'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, ABD'nin bir süredir bazı ülkeleri Twitter'dan tehdit etmeyi bir yöntem olarak geliştirdiğini belirtti.

"Biz buna boyun eğmeyiz" diyen Ünal, "Bizim çizgimiz net. Öncelikli olarak uluslararası anlaşmalar ve müttefiklerimize karşı sorumluluğumuzdan taviz vermiyoruz. Ancak ABD bilmeli ki ilişkiler böyle devam ederse ciddi zarar görecek" diye konuştu.

ABD'yi ‘diplomatik nezaket diline davet ettiklerini' ifade eden Ünal, şunları söyledi:

Ünal, "Türkiye bütün ittifaklarına bir NATO müttefiki olarak bütün sorumluluklarını yerine getirmekte midir, evet. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmekte midir, evet. 15 Temmuz'dan sonra Amerika'dan suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde talep ettiğimiz, anlaşmanın 9. ve 10. maddesinin gereklerini Amerika yerine getirmiş midir, hayır. Biz daha o dönemde FETÖ elebaşısıyla ilgili dedik ki, bakın talep bu, gereğini yapın, yapıldı mı, hayır. İstediği belgeleri klasör klasör verdiğimiz halde bunların mahkemeye intikal etmediği ortaya çıktı. Biz bütün sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen, hem Suriye'de terör örgütüne silah yardımına tutun da, hemen bizim sınırımızda PKK'dan milis gücü oluşturma cüretine maalesef Amerika kalkıştı. Rahip Brunson üzerinden Türkiye'ye twitter üzerinden tehditler savurulması kabul edilemez."

"Muhalefet sistem değişikliğini hazmedemedi; CHP her zaman iktidardaydı, bütün darbeleri alkışladı" diyen Ünal, "Liderle tek adam arasındaki farkı CHP ayrıştıramıyor. O yüzden bu kargaşa yaşanıyor" ifadesini kullandı.

Ünal, AKP yönetiminde kaçınılmaz olarak değişikliklerin olabileceğini de belirtti.