AKP Sözcüsü Ünal: Kılıçdaroğlu Türkiye karşıtlarının safında yer almıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, dolar kuru ile ilgili dalgalanmanın manipülatif olduğu belirterek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye karşıtlarının safında yer aldığını söyledi.

Ünal, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye yönelik kur manipülasyonu destekli uluslararası operasyon düzenlenirken operasyonun sözcülüğünü üstlenmesine şaşırmadıklarını ifade etti.

Ünal'ın açıklaması şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’ye yönelik kur manipülasyonu destekli uluslararası bir operasyon düzenlenirken yine operasyonun sözcülüğünü üstlenmesine şaşırmadık."

"Hükümete yönelik 'yaptırım paketi' adı altında yalan, yanlış, iftira dolu tüm argümanlarını bu pakete doldurması, tam anlamıyla bir siyasi karaborsacılıktır. Bugün yaşananlara ve açıklamalara bakıldığında dolar kuru ile ilgili dalgalanmanın manipülatif olduğu ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı apaçık ortadayken Kılıçdaroğlu, aldığı pozisyon ile Türkiye karşıtlarının safında yer almıştır.''

"Kılıçdaroğlu meşruiyeti tartışmalı bir genel başkandır"

''Kılıçdaroğlu bilmelidir ki Türkiye, bugüne kadar kendisinin de sözcülük görevini üstlendiği onlarca hamleyi, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin kenetlenmesi ile aşmıştır. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan lider, Kılıçdaroğlu ise meşruiyeti tartışmalı bir genel başkandır."