AKP Sözcüsü Ünal: Kılıçdaroğlu FETÖ'nün 'Ayağa kalk' talimatıyla yeni söylem biçimine geçti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Hainler devlet yönetemez" açıklamasına ilişkin olarak, "Sanırım, FETÖ’nün 'Ayağa kalk' talimatıyla birlikte Kılıçdaroğlu da yeni bir söylem biçimine geçti. Yoksa bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı hainlikle itham etmek ancak bir FETÖ'cü aklın ürünü olabilir" dedi.

Ünal, ''Bu açıklama siyaset değildir, bu açıklama nezaketsizlik hiç değildir, bu düpedüz düşmanlıktır" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yürütülen inşaat çalışmalarıyla ilgili olarak kullandığı "Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum" ifadesini eleştirmişti. "İtirafı" için Erdoğan'a teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Eğer itiraf etmeseydi biz bu şekilde konuşamazdık. Hainsen o koltuktan kalkacaksın arkadaş" demişti.

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Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak için gittiği Nevşehir’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini kınayarak, şunları söyledi:

"Bu sözün, değerlendirilecek bir tarafı yok. Ana muhalefet partisinin başındaki kişi, artık haddi aşmanın da ötesine geçerek, tahrik ve provokasyonuna yeni bir şey ekledi. Sanırım, FETÖ’nün ‘Ayağa kalk’ talimatıyla birlikte Kılıçdaroğlu da yeni bir söylem biçimine geçti ve artık 2010'dan bugüne kadar hakaretlerine, iftiralarına, yalanlarına ve 15 Temmuz’u itibarsızlaştırma çabalarına yeni bir şey ekledi. Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı bu ifade, hiçbir şekilde kabul edilemez.”

"Kılıçdaroğlu'nun nerede durduğunu herkes biliyor"

Ünal, “Türkiye, bir beka mücadelesi verirken, 15 Temmuz sonrası Türkiye’yi işgal etmek isteyen güçlerle mücadele ederken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun nerede durduğunu herkes biliyor. O gece, nasıl kontrollü bir şekilde darbecilerden kaçtığını, sıvıştığını herkes biliyor. Bu sözü şiddetle reddediyoruz. Kılıçdaroğlu’nun 2010'da bir kaset operasyonu ile genel başkanlık görevine geldiği günden bugüne kadar yaptığı tek bir şey var; maalesef bu ülkeye düşmanlık, Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye düşman olan unsurlarla birlikte hareket etmek ve onların sözcülüğünü yapmaktır” diye konuştu.

CHP’nin, Türkiye'ye operasyon yapan güçlerle birlikte hareket ettiğini ileri süren Ünal, şöyle devam etti:

"Düpedüz düşmanlık"

"CHP, uzunca bir süreden beri siyaset yapmıyor. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Bu, apaçık ülkeye operasyon yapan güçlerle birlikte hareket etmektir. Biz, AK Parti olarak her zaman şunu söylüyoruz; AK Parti, partilerden bir parti değildir. AK Parti, bir millet ve dava hareketidir. Bu ülkenin menfaatleri için gerektiğinde canımızı ortaya koyduk, 15 Temmuz’da olduğu gibi. Ama CHP’nin yaptığı siyaset değildir. Muhalefet de değildir, apaçık düşmanlıktır ve apaçık Türkiye düşmanları ile birlikte hareket etmektir. Kılıçdaroğlu’nun son sözü de doğrudan Pensilvanya’dakinin ‘Ayağa kalk’ ifadesi ile ilişkisi olması gerekir. Yoksa bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı hainlikle itham etmek; ancak bir FETÖ'cü aklın ürünü olabilir.”