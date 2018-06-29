AKP Sözcüsü: Önümüzdeki hafta bir KHK, ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, AKP'nin kongresinin 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Talimat verdim, bundan sonra CHP'li il başkanları şehit cenazelerine kabul edilmeyecek” açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ünal, HDP'nin bölgede neler yaptığını terör seviciliği nereye getidiğini biliyoruz. CHP'nin de bunun yanına eklemlenmesini kabul edemiyoruz. Sayın bakan bu konuda gerekli açıklamaları yapmıştır" ifadesini kullandı.

Ünal, "Önümüzdeki hafta içerisinde KHK ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak" açıklamasında bulundu.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Mahir Ünal'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz AK Parti olarak geçtiğimiz yıl da bu konda 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve bu bilincin bir miras olarak bırakılması için çalışmalar yapmıştır. Kendi etkinliklerimizi yapacağız. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde diğer devlet kurumları da gerçekleştirecek.

YSK seçimlerin kesin sonucunu açıkladıktan ve Resmi Gazete'de yayınladıktan sonra yemin töreni gerçekleşecek. 5. gün meclis başkanlığına dönük adaylıklara dönük çalışmalar tamamlanacak, 6. gün Meclis Başkanı'na ilişkin ilk tur oylaması yapılacak.

Soylu'nun CHP açıklaması

"Seçim öncesinde Türkiye doğal olarak siyasetin getidiği rekabetin sonucu olarak ister istemez gerilimler olabilr. Diğer taraftan bildiğiniz gibi seçim günü de bunlar devam etti. Bizim seçim tecrübemiz var, kurumlarımız var, kurullarımız var.

Seçimden sonra bir olay oldu, Ağrı'da bir bakkal AK Parti'ye oy verdiği için bölücü terör örgütü tarafından direğe asılarak vahşice infaz edildi.

Biz Sakarya'da bir köpeğe işkence edildiği için Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ama PKK'nın gözdağı vermek için işleridiği cinayeti HDP veya CHP tek bir tepki verdi mi?

PKK terör örgütünün bölgede HDP oy kaybetti diye göz dağı vermek için Ağrı'da işlenen bu vahşeti bana söyler misiniz HDP ve CHP'den bir tepki geldi mi? Vahşeti kim işledi biliniyor, kardeşimizin yanında bırakılan notta da açıkça yazıyor.

HDP'nin bölgede neler yaptığını terör seviciliği nereye getidiğini biliyoruz. CHP'nin de bunun yanına eklemlenmesini kabul edemiyoruz.

Sayın bakan bu konuda gerekli açıklamaları yapmıştır."

OHAL açıklaması

OHAL'le ilgili gerekli açıklamayı sayın Başbakanımız yaptı.Sayın Cumhurbaşkanımız tavrımızı açıkladı.

Cumhurbaşkanımızın yemini konusu YSK'nın kesin sonucu açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla açıklanacak.

Önümüzdeki hafta içerisinde kanun hükmünde kararname yayınlanacak. Ondan sonra da bir no'lu cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanacak.

Türkiye terörle mücadele ediyor. İçişleri Bakanı bu tepkisini verirken neden böyle bir tepki verdi bunu açıklamak Sayın Bakana bırakılmalı.

Meclis Başkanı seçimi

Başkanı belirleme grupların istişarelerinin sonucudur. Meclis grubu gerekli istişarelerini yapacak. Meclis grubu kendi adayını kamuoyuyla paylaşacaktır.

Meclis'in tatile girmesi

Açıkçası buna dair bir değerlendirme yapılmadı. 15 Temmuz'daki oturumdan sonra meclis çalışmaya devam eder mi etmez mi o önümüzdeki günlerde belli olacaktır.