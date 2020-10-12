AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Oruç Reis'in yeniden faaliyetlerine başlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, Türkiye'nin barıştan yana olduğunu ancak haklarını korumakta da tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Çelik, "Masadan kaçıp tehdit ve dayatmalara sığınanlara ise cevabımızı sahada her zaman veriyoruz. Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz" dedi.

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Çelik'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

Türkiye'ye karşı sözde tehditlerin hiçbir önemi yok. Türkiye hem masada hem sahada hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır. Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir. Zorbalık ve dayatmayla Türkiye'ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur.

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine bağlı olarak ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz için de güvenlik ve refah istiyoruz. Kendi güvenliğimizi ve refahımızı komşularımızın zayıflığında veya güvensizliğinde aramıyoruz. Herkes için refah ve güvenlik istiyoruz.

Türkiye ile sorunları masada çözmek isteyenler için Türkiye kapasitesi yüksek bir müzakere devletidir. Diplomasi yerine tehdit üretenlere karşı ise Türkiye haklarını koruma konusunda çok kudretli bir devlettir.

Dostluğumuz kıymetlidir. Müzakere masasında dostlarımızla hep "kazan-kazan" sonucu üretmekten yanayız. Masadan kaçıp tehdit ve dayatmalara sığınanlara ise cevabımızı sahada her zaman veriyoruz.

Cumhurbaşkanımız "hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmayacağız" diyerek diplomasi yoluyla sorun çözmek isteyenler için hazır olduğumuzu ifade ediyor. Bunun yerine tehditlere başvuranlara ise verecek ne çakıl taşımız, ne de bir damla suyumuz var.

Kara vatanımız, mavi vatanımız ve gök vatanımız konusunda dünyanın en kararlı milletiyiz. Müzakere masası isteyenler için en iyi müzakere devletiyiz. Ama dayatma peşinde koşanlara taviz vermeyiz. Bu ilkeler çerçevesinde; "Yurtta sulh, cihanda sulh" diyoruz.