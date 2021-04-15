AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki: Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile tartışan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi.

TIKLAYIN: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ortak basın toplantısında tartıştı!

AKP'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dendias'a 'bağnaz' göndermesi yaptı. Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz"

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenledikleri basın toplantısında Dendias; "Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söylerken, "Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir. Biz inanıyoruz ki komşu üyeler olarak her iki taraf ve biz Türkiye'den çok fazla şey kazanabiliriz. Ancak buna karar verecek olan biz değiliz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Dendias'ın bu açıklamalarına "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici ifadede bulunmadım. Niko Dendias maalesef ülkeme dönük olarak son derece kabul edilemez ithamlarda bulundu" tepkisini gösterirken, Türkiye'nin kimsenin egemenlik hakkını ihlal etmediğini belirtti. Çavuşoğlu, "Gerginliği sürdürürseniz biz de sürdürürüz" açıklamasını yaptı.