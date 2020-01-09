AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Avustralya’da aşırı kuraklık nedeniyle tüfekle vurularak öldürülmesi planlanan 10 deveyle ilgili çağrıda bulundu. "Avusturalya hükûmetine farklı bir çözüm bulmalarının gerektiğine dair çağrımızı dile getiriyoruz" diyen Çelik, "Yangından dolayı insanlar hayatını kaybetti, hayvan ve bitki canlılar yok oldu. Bu acıya, develeri öldürmek gibi acımasız bir eylemi eklemek son derece yanlış olur" dedi.

Çelik, devam eden yangınla ilgili olarak da, "Avustralya'da rekor düzeydeki hava sıcaklığı nedeniyle çıkan ve süregelen kuraklıkla birlikte 4 aydır devam eden büyük yangından ve yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.