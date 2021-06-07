AKP Sözcüsü Çelik'ten HDP'yi kapatma davası açıklaması: Eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaja ilişkin "Biyolojik arıtma tesisi yapmanın ne kadar önemli olduğu, temel atmama töreni düzenlenmesinin ne kadar yanlış bir iş olduğu ortaya çıktı. 3 yılda tamamlanacak bir eylem planıdır. Arkadaşlarımız Meclis'te de takip edecekler. Önergeler verilecek. Gündemimizde kalmaya devam edecek." açıklamasını yaptı. Çelik HDP'yi yeniden kapatma davasına ilişkin olarak ise 'Eksikler var diye iade edilmişti. Zannediyorum eksiklerin tamamlanmasıyla başlayan süreç.' değerlendirmesini yaptı.

Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Marmara Denizi ile ilgili ortaya çıkan müsilaj konusu ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız çalıştay düzenledi. Hepimiz bu konuyla yakından ilgiliyiz. Son derece tedirgin edici bir tablo. Eylem planı her açıdan güçlü bir şekilde takip edilecek ve gerekleri yerine getirilecek.Deniz salyası sorununun kendi kaderimiz olan tabiatı bütün bu tehlikelerden korumak için ciddi bir uyarı olarak ele alınması gerektiğini değerlendiriyoruz. Biyolojik arıtma tesisi yapmanın ne kadar önemli olduğu, temel atmama töreni düzenlenmesinin ne kadar yanlış bir iş olduğu ortaya çıktı. 3 yılda tamamlanacak bir eylem planıdır. Arkadaşlarımız Meclis'te de takip edecekler. Önergeler verilecek. Gündemimizde kalmaya devam edecek.

Arkadaşlarımız Meclis'te de takip edecekler. Önergeler verilecek. Gündemimizde kalmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çerçeve bundan sonra partimiz için talimattır. Millet Bahçeleri projelerini çok yakından takip ediyoruz. Çevre siyaseti en önemli başlıklarımızdan birini oluşturuyor. Atık Getirme Merkezleri de hayata geçmiş oldu. 46 ilimizde 80 millet bahçesi de şu anda yapım aşamasındadır. Yaptığımız en önemli işlerden biri doğal gazın yaygınlaştırılmasıdır. Geniş kapsamlı ağaçlandırma faaliyetleri sürdürülüyor.

Doğalgaz

Karadeniz'de ortaya çıkan doğal gaz müjdesi Türkiye'nin enerji tedarikinde oyun değiştirici aktör olarak yükselişini ortaya koydu. Deniz tabanında doğal gaz üretim tesisleri kurulacak, karada işleyip kullanıma hazır hale getirilecek tesisler kurulacak.

Ahmet Şık'ın sözleriyle ilgili açıklama

Milletvekili sıfatı taşıyan birinin devlet katildir demesi, biz bu üslubu nereden biliyoruz. Silahlı terör örgütleri tarafından kullanılan bir üslup. Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var? Böylesi bir iki yüzlülük kabule dilebilir bir şey değil. Bir devlete katil demek o devletin millet tarafından verilmiş meşruiyetine saldırıdır. Bu yapılan iş herhangi bir eleştiri değildir.

Zaten hakkında soruşturma açılmış. Eğer doğruysa buna tepki verilmiyor muhalefetten dediniz, muhalefetten bazılarının da arkadaşımızdır diye sahiplenmesidir.

En şiddetli biçimde lanet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşru bir devlettir. Kurtuluş savaşından bugüne ölümden kaçanların sığındığı bir devlettir. Lafın nereye gittiğine dikkat etsinler. Muhalefet eleştiri yapacak. Eleştiri başka bir şey, sistematik düşmanlık başka bir şey. Terör örgütlerinden duymadığımız lafları bunlardan duyuyoruz.

HDP iddianamesi

Eksikler var diye iade edilmişti. Zannediyorum eksiklerin tamamlanmasıyla başlayan süreç.

Hayvan hakları yasası

Bu MYK'da son kez görüşüyoruz Hayvan Hakları Yasası'nı. Geçen sefer sunum yapıldıktan sonra cumhurbaşkanımız, arkadaşlarımızın değerlendirmeleri oldu. Cumhurbaşkanımız o konuların çalışılıp getirilmesini istemişti. Bu dönem, Meclis kapanmadan bu yasa hayata geçecek. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı budur. Bu konudaki haberleri duydukça içimiz eziliyor. Her biri birer candır. Canlara yapılacak eziyeti azaltmak açısından bu yasanın işe yarayacağını düşünüyoruz.

İsrail'de seçim

Biz başka bir devletin iç siyasetinde şu gelirse iyi olur, bu gelirse iyi olur diyecek değiliz. Ama şunu biliyoruz Netenyahu dönemi kötü bir dönem. Şiddetin artması bakımından kötü bir dönem.

Şiddet eylemleri herkesin geleceğine, barış ortamının oluşması için çalışmalara zarar veriyor. Biz ilkesel bakıyoruz. Umarız ki yeni hükümet döneminde daha sağduyulu bir yaklaşım ortaya çıkar.

Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

İki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olacak. Irak dosyası Obama tarafından Biden'a verilmişti. Birbirlerini tanıyorlar. Büyük bir ajandaya sahibiz. Bu büyük ajandanın içinde maalesef olumsuz sayfalar var. En son sözde Ermeni soykırımının tanınması şeklinde sayfa eklendi. PYD terör örgütüne ABD tarafından verilen destekler, FETÖ'nün himaye edilmesi gibi sorunlar var. Müttefikimizle aramızdaki sorunları çözmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanımız Başbakan olduğunda Bush başkandı. Kendi hükümetlerimizin ve partimizin ABD ile ilişkiler bakımından tecrübesi var. Bunun daha olumlu yönlerde sonuç doğurmasını bekliyoruz. Türkiye'nin yaklaşımı olumsuz sayfaları kaldırmak yönündedir.

Mısır konusu

Mısır'la çok köklü ilişkilerimiz var. Arada kopukluk söz konusu olmasına rağmen istihbarat teşkilatlarımız görüşmelerini sürdürdü. Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde bir heyet gitti, görüştüler. Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi oldu ama bildiğim kadarıyla yüz yüze görüşme olmadı. Bundan sonra da karşılıklı görüşmelerle somut konularda yoğunlaşabileceğimiz adımlar atılacak.