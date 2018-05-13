AKP Sözcüsü Mahir Ünal'dan CHP'ye: FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ‘FETÖ’ye yönelik söylediği “Bizim dönemimizde kimse kanmayacak” sözlerine tepki gösterdi. CHP’ye yönelik “Siz FETÖ konusunda hiçbir zaman duyarlı davranmadınız. Sizin derdiniz irtica adı altında dindarlardı.Çocuklarımızın dinini öğrenmesine bile tahammülünüz yoktu” ifadelerini kullanan Mahir Ünal “FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü. Maskesi düştüğünde sırf bize düşman olduğu için FETÖ’ye destek oldunuz” iddiasında bulundu.

"Biz terörle mücadele ederken karşımızda duranlar, yaptığımız her operasyonda FETÖ’nün avukatlığına ve siyasi sözcülüğüne soyunanlar önce 8 yıldır FETÖ ile tuttukları işlerden dolayı nedamet getirsinler" diyen Ünal "Biz sizi uyarmıştık’ diyerek küstahça bize parmak sallayanlar Allah’tan utanmıyorlarsa bari arşivlerden utansınlar. ‘Biz kanmayız’ diyenler son 8 yıldır ülkemiz için her kritik dönemeçte neden FETÖ ile aynı noktada yer aldıklarını açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal’ın Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımlar şöyle:

“CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce meydanlarda ‘bizim dönemimizde kimse kanmayacak’ diyerek, sivil toplum örgütü görünümlü FETÖ’nün maskesi düştükten sonra bu hain yapıyı nasıl sahiplendiklerini güya perdelemeye kalkıyor. Siz FETÖ konusunda hiçbir zaman duyarlı davranmadınız.Sizin derdiniz irtica adı altında dindarlardı.Çocuklarımızın dinini öğrenmesine bile tahammülünüz yoktu. FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü. Maskesi düştüğünde sırf bize düşman olduğu için FETÖ’ye destek oldunuz. ‘Biz sizi uyarmıştık’ diyenlerin Baykal Kaseti sonrası FETÖ ile söylem ve eylem noktasında nasıl iş tuttuğu milletimizin malumu ancak biz yine de Muharrem İnce özelinde arşivlere inelim. Kim kanmış kim uyarmış, görmüş olalım.

1-Dershanelerin kapatılması süreci

Geçmişte dershanelerin kapatılmasını bir seçim vaadi olarak sunan CHP, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ‘Dershaneleri kapatacağız’ açıklamasından sonra her ne hikmetse FETÖ ile aynı argümanlarla dershanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştır.

Aynı İnce ‘Kenan Paşa başaramadı dershaneleri kapatmayı, Recep paşa başarabilir, demedi demeyin. İmralı’da bir eş başkan var. O da istiyor sizin kapatılmanızı’ demiş, yine o dönem FETÖ ile aynı ağzı kullanarak dershanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştır.

2-MİT TIR’larının durdurulması

20 Ocak 2014’te İnce, bu sefer Suriye’ye giden MİT Tırları konusunda FETÖ ile aynı pozisyonu almıştır. Hükümetimizi o dönem sık sık Lahey’de yargılanmakla tehdit eden FETÖ’cülere destek vermiş, IŞİD’e silah yardımı yapıldığı iftirasını dillendirmiştir. İnce ‘Ama bu TIR’ların yolculuğu orada bitmez. Bu, hükümeti ve birçok kamu yöneticisini de savaş suçlusu olarak Lahey Adalet Divanı’na taşır. Böylesi bir durumda yargılanan sadece bu kişiler olmayacaktır, yargılanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır’ demiştir.

3-FETÖ medyasına operasyon

Bitti mi? Hayır! Aynı İnce, bu sefer biz FETÖ’nün medya ayağıyla mücadele ederken cansiparene bir şekilde karşımıza çıkmaktadır:

‘Bu bir sindirme hareketi. Bugün Cemaat’i sindirmek için bunu yapacak, yarın CHP’lilerin mallarına el konacak. Türkiye’de herkes Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonuna yapılanların amacının ne olduğunu biliyor. Geçmişte el koydukları gazeteler, televizyonlar vardı. İktidarın borazanı olacaktı, olmuşlardır. Bugün bu yapılara el koyup kendi borazanları yapmak istemektedirler.’

4-FETÖ Elebaşı’sının bedduası

17-25 Aralık sürecinin hemen sonrası Pensilvanya’da saklanan FETÖ elebaşının içeriğinde beddua olan cümlelerine ilişkin ‘Ne hissettiniz?’ sorusuna ise İnce şu skandal cevabı veriyordu:

‘Canı yanmış birinin, kendini aldatılmış hisseden birinin müthiş bir feryadını hissettim.’

Skandallarla dolu bu listeyi uzatmak mümkün. Zira bir kaset operasyonu sonucu dizayn edilen ve FETÖ tarafından operasyon aparatı olarak kullanılan Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ve Adayı söz konusu.

Biz terörle mücadele ederken karşımızda duranlar, yaptığımız her operasyonda FETÖ’nün avukatlığına ve siyasi sözcülüğüne soyunanlar önce 8 yıldır FETÖ ile tuttukları işlerden dolayı nedamet getirsinler.

‘Biz sizi uyarmıştık’ diyerek küstahça bize parmak sallayanlar Allah’tan utanmıyorlarsa bari arşivlerden utansınlar. ‘Biz kanmayız’ diyenler son 8 yıldır ülkemiz için her kritik dönemeçte neden FETÖ ile aynı noktada yer aldıklarını açıklasınlar.”