AKP Sözcüsü Mahir Ünal oyunu kullandı: Milletimizin kararı bizim başımız gözümüz üzerinedir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AKP milletvekili adayları Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile geldiği Doğukent Mahallesi'ndeki Yaşar Gölcü İlkokulundaki 2072 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ünal burada, "Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum" diuye konuştu.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi. Ünal, bugünün demokrasi bayramı olduğunu, milletin iradesinin sandıkta tecelli edeceğini vurgulayarak, demokrasinin bir gereği olarak milletin bugün temsilcilerini seçeceğini anlattı.

Mahir Ünal, 16 yıldan beri sandıktan çıkan iradenin egemen olması için mücadele verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Halkımızın bir demokrasi kültürü var. İnsanımız seçimlere çok önemi verir, çok kıymet verir. Seçimlerin özgür bir şekilde, şeffaf bir şekilde, güvenli bir şekilde tecelli etmesi için bütün siyasi partilerin temsilcileri sandık başında. İnşallah akşam da güvenli bir şekilde seçim sonuçları alınacak. Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor"

Ünal, seçimlerde aklı selimin galip geleceğine inandığını vurgulayarak, sükunet içerisinde seçimlerin gerçekleşeceğini bildirdi. Herkesi sandıkta tecelli edecek olan millet iradesine karşı son derece saygılı olmaya, dikkatli olmaya davet eden Ünal, şunları kaydetti:

"Her ne kadar birileri geçmişte olduğu gibi sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabul etme konusunda birtakım bahanelere sığınsa da her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Her şey son derece açık, şeffaf bir şekilde, güvenli bir şekilde... Yüksek Seçim Kurulu ve devletin ilgili kurumları gerekli önlemleri, güvenlik tedbirlerini alıyor. Bizim için milletin iradesi her iradenin üstündedir. Onun korunması, muhafaza edilmesi ve güvenli bir şekilde tecelli etmesi de siyasetçiler olarak bizim asli görevimizdir."