AKP Sözcüsü: Cumhuriyet’i biz kurduk ve yücelttik; Atatürk’le hiç sorunumuz olmadı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, ''Cumhuriyet de Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir'' dedi. Ünal, “Bizim laiklikle, Cumhuriyet’le Atatürk’le ilgili duruşumuz nettir. Bizim Mustafa Kemal Atatürk’le hiç sorunumuz olmadı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın belediye başkanlarının istifasını istemesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ünal, “Bizde herkes neferdir; kimse kendisini belediye başkanı veya milletvekili diye tanımlamaz” diye konuştu.

Mahir Ünal, perşembe akşamları Habertürk TV’de ekranlara gelen Kübra Par’ın hazırlayıp sunduğu ‘Açık ve Net’ programına konuk oldu.

Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ söylemiyle başlattığı AKP’li belediyelerdeki istifa sürecinden ‘Atatürkçülük’ tartışmalarına; 2019 seçiminden tutuklu gazetecilerin durumuna kadar gündeme ilişkin birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Mahir Ünal, Kübra Par’ın, 29 Ekim Resepsiyonu’ndaki kutlamalarda Atatürk vurgusunun ön plana çıkmasını hatırlatmasına ve son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Atatürk’ü önemseyen seçmen kitlesine doğru açılım yaptığı” görüşüne ilişkin olarak, AK Parti’nin Cumhuriyet Bayramı afişlerine atıf yaptı:

“Evet, Cumhuriyet’i biz kurduk, biz koruduk ve biz yücelttik. Bizim cumhuriyetimiz, biz milletiz”

“Bizim laiklikle, Cumhuriyet’le Atatürk’le ilgili duruşumuz nettir. Bizim Mustafa Kemal Atatürk’le hiç sorunumuz olmadı” diyen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Demokrat Parti döneminde Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkartılmıştır biliyorsunuz. O dönem Demokrat Parti’nin Cumhuriyet’in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e dönük pozisyonu neyse, bugün aynı gelenekten gelen Recep Tayyip Erdoğan’ın pozisyonu da aynıdır. Bizim geçmişle kavga etmek gibi bir niyetimiz yok. Cumhuriyet bizimdir, Mustafa Kemal Atatürk bizimdir.”

“Hareketimizin lideri, partiyi 2019’a hazırlıyor”

Kübra Par’ın, “Bugüne kadar biz hep AK Parti’den, ‘Bizim belediyelerimiz çok başarılıdır’ sözünü duymaya alışmıştık. Şimdi ne oldu da bu istifalar geldi. Kamuoyu bunun arkasında net olarak neyin olduğunu merak ediyor” sorusunu “Açık ve net olarak; programınızın ismine uygun bir şekilde anlatayım” diyerek cevaplayan Ünal, şunları söyledi:



“Aslında olan şu; son üç yılda siyasetin içerisinde olmayan siyasi hareketimizin lideri (Erdoğan), genel başkan olduktan sonra hem teşkilatlarda hem belediyelerde hem de hükümette her şeyi tekrardan elden geçiriyor ve AK Parti’yi 2019’a, Türkiye’yi 2023’e hazırlıyor. Aslında olan bu. Sayın genel başkanın parti içinde ilgili kurullarda yaptığı iştişareler sonucunda belli belediye başkanlarına istifa çağrısında bulunmak. ‘Bunun gerekçesi nedir?’ diye sorarsanız bunu tek bir nedenle izah edemezsiniz.

“Bizde herkes neferdir; kimse kendisini belediye başkanı veya milletvekili diye tanımlamaz”

Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir gibi belediyelerin yerel seçimlerde yüksek oy oranları ile göreve geldiklerini hatırlatan Kübra Par, Mahir Ünal’a “Bu istifaların arkasında yolsuzluk ya da FETÖ iddiaları mı var” sorusunu yöneltti. Ünal, ”Böyle bir durum söz konusu olsaydı İçişleri Bakanlığı devreye girerdi zaten. 2019’un hazırlığı olarak görün bu istifaları. Biz bu belediyeleri biraz öne aldık. 1 yıl sonra yapılacak bazı işlemleri aslında 1 yıl erkene almış durumdayız” yanıtını verdi. Ünal, muhalefetten gelen “Seçimle gelen seçimle gider, ilkesi çiğneniyor” eleştirisine ise “Belki burada bir demokratik mekanizma oluşturulmalıdır. Yani geri çağırma hakkı gibi. Belediye başkanlarıyla ilgili geri çağırma hakkı düşünülebilir” karşılığını verdi. “Erdoğan’ın istifa çağrısı yapması demokratik bir haktır” görüşünü yineleyen AK Parti Sözcüsü, “2019 seçimi, çok zor ve meşakkatli olacak herkes için. Biz bunları bir sandığa hazırlık olarak görüyoruz.Biz bir dava hareketiyiz ve bizim hareketimiz içerisindeki milletvekilleri, belediye başkanları, bunların hepsi kendisini bir nefer olarak görür. Kendisini belediye başkanı, kendisini milletvekili ya da il başkanı olarak tanımlamaz. İstifası istenen, koltuğu bırakır.

İstifa sürecinde neler yaşandı?

AK Parti’deki İstifa süreci, Kadir Topbaş’ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması ile başlamıştı. Topbaş’ın istifasını, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ın istifaları takip etti. Ardından 23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Melih Gökçek ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin istifası bizzat Erdoğan tarafından istendi. Altepe, ve Gökçek, istifalarını peş peşe açıklarken, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise bir süre bekleme kararı aldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında sitem dolu sözler ve gözyaşları ile istifasını sundu.