AKP Sözcüsü: CHP'de erken kalkan konuşuyor!

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Saat 16.54'te başlayan toplantı 18:15’te sona erdi.

Toplantının ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Mahir Ünal,"Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur" açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'mankurt' nitelemesinde bulunduğu CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'e tepki gösterdi. Ünal, "CHP’nin sözcülerinin açıklamarını değerlendirdiğimizde her kafadan bir ses çıkıyor. Bir partinin sözcüsü, genel başkanı varsa ortak bir söylem olması gerekiyor. Ama CHP’de erken kalkan konuşuyor. Tabii kendilerini göstermek için de ağıza alınmayacak söylemler kullanıyorlar" dedi.

Mahir Ünal'ın konuşmasından satır başları şöyle:

13 Nisan'da 5 komisyon bir ortak toplantı gerçekleştirilecek. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapacak. Bunların bir an önce meclis gündemine alınması gerekiyor.

Cumhurbaşkanımız Trump ile 8 gün içinde 2 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem Suriye hem de sınır güvenliği ve geçmişten bu güne Amerika'dan beklentilerimiz çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye'nin kaygıları ve bölgede stratejik ortağımız niteliğindeki ABD'nin bölgede terör örgütü ile birlikte görüntü vermesinden duyduğumuz rahatsızlık ifade edildi. Hem bölgeye silah gönderilmesi hem ayrılan bütçenin Trump tarafından dondurulma kararı alınması ve dile getirdiğimiz hususların dikkate alınması çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirildi.

Uyum yasalarının bir an önce TBMM'de görüşülüp yasalaşması gerekiyor.

Haluk Pekşen’in açıklamaları

CHP’nin sözcülerinin açıklamarını değerlendirdiğimizde her kafadan bir ses çıkıyor. Bir partinin sözcüsü, genel başkanı varsa ortak bir söylem olması gerekiyor. Ama CHP’de erken kalkan konuşuyor. Tabii kendilerini göstermek için de ağıza alınmayacak söylemler kullanıyorlar.

Afrin'de büyük bir başarı kazanılmıştır. Bu ülkenin sanatçılarının, sporcularının Mehmetçiğin yanında olmasından neden rahatsızlık duymaktadır, bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. CHP, yavaş yavaş siyaset gündeminden çıkıyor.

CHP sözcülerinin anlamadıkları şey şu, Cumhurbaşkanı aynı zamanda başkomutandır. TSK, bu milletin emrindedir, bu ülkeyi kimin yöneteceğine de bu millet karar verir. CHP neden rahatsızdır?

CHP darbeci bir akılla, devletin kurumlarının, ordunun milletin iradesinin dışında mı yönetileceğini düşünüyor? Bunu eski Türkiye’nin rahatsızlığı olarak görüyoruz.