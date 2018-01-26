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AKP Sözcüsü: CHP ÖSO'yu terörist gibi göstermeye çalışıyor

"DEAŞ ile aynı çerçevede göstermeye devam ediyor"

26 Ocak 2018 16:27

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Afrin operasyonuna açık şekilde destek veren CHP'ye sert eleştiriler yöneltti. "CHP çok tehlikeli bir şey yapmakta" diyen Ünal, "ÖSO'yu terörist gibi göstermeye çalışıyorlar" dedi.

Ünal, " FETÖ meselesinde yapmaya devam ettiği gibi CHP'li yetkililer Suriye halkının 7 yıllık mücadelesine hakaret eder gibi, hem siyasi hem askeri kanadına hakaret eder gibi, ÖSO'yu terörist gibi göstermek gibi bir söylem başlattı. CHP ısrarla Türkiye'yi ve sahadaki müttefiklerini DEAŞ ile aynı çerçevede göstermeye ve uluslararası alana dönük bir dille söylem kullanmaya devam ediyor" ifadesini kullandı. 

Ünal açıklamasına şöyle devam etti: 

"Dışişleri Bakanımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı, güvenli bölge ile ilgili geçmişte Türkiye'nin ısrarla çağrıları oldu. Mülteciler için bu bölgenin hem uçuşa yasak hem güvenlik bölge oluşturması… Ama ABD bunu ısrarla reddetti. Geldiğimiz noktada terör bir koridoru oluşturmaya çalışırken Amerika'nın bu konuda kafa karışıklığının devam ettiğini görüyoruz. 

(ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün YPG'ye 'PKK' demesi) Bu da son derece ilginç. Bunu düzeltme gereği de görmedi. Hem ABD'nin hem AB'nin Suriye'deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk. Suriye'de SDG adı altında PKK'yı silahlandırdığını söylüyorduk. Dışişleri Sözcüsü bunu itiraf etmiş olduk."

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