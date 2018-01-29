AKP Sözcüsü: CHP çirkin şeyler söylüyor; ÖSO'dan ne istiyorsunuz?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "TSK'nın ÖSO ile birlikte anılmasını içime sindiremiyorum" sözlerini eleştirerek "CHP PKK'ya YPG'ye hiç bir şey söylemezken, bizimle birlikte kendi ülkesini savunan, bizimle birlikte bölgeyi terörden temizleyen ÖSO'dan ne istiyorsunuz" dedi.

CHP'nin Atatürk'le ilgisinin kalmadığını söyleyen Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır" yorumunda bulundu.

AKP Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklama yaptı.

Açıklamadan satır başları şöyle:

"Zeytin Dalı Harekatı son derece başarılı bir şekilde sürüyor. TSK'nın, kahraman ordumuzun ÖSO ile yürüttüğü operasyon başarıyla devam diyor. Burada oluşturulan yerel yönetimler niteliğinde hastanesiyle, okuluyla, üniversitesiyle Fırat Kalkanı'nın sonuçlarını görüyoruz. Afrin bölgesi de terörden temzilendikten sonra buranın gerçek sahipleri olan insanlara terk edilecek."

"Bizimle birlikte bölgeyi terörden temizleyen ÖSO'dan ne istiyorsunuz"

"Burada maalesef CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da 2 gün 3 gün milli duruş sergiliyor. 3 gün sonra bu duruşu bozarak başka bir noktaya geçiyor. Bu harekete dönük bir şey söyleyemeyen CHP, ÖSO'ya yönelik çirkin şeyler söylüyor. ÖSO'dan ne istiyorsunuz? PYD YPG'ye dönük bir gün olsun olumsuz ifadenizi duymadık. YPG'ye övgüler dizdiğinizi biliyoruz. CHP PKK'ya YPG'ye hiç bir şey söylemezken, bizimle birlikte kendi ülkesini savunan, bizimle birlikte bölgeyi terörden temizleyen ÖSO'dan ne istiyorsunuz?"

"CHP'nin durumu çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır"

"Biz siyaseti konuşurken pisikopatiyi konuşucaksak, CHP'nin durumu çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır. CHP'nin Atatürk ile ilgisi kalmamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu ile açıklanır."

"Bu hakaretleri, çirkin ifadeleri kendilerine iade ediyoruz. Kılıçdaroğlu, 'Harekata karşı çıkanlara devlet baskı uyguluyor' diyor. Biz buna seyirci mi olacağız? Birileri TSK'ya katil diyorsa, hakaret ediyorsa, terör sevici, terörü destekleyen bir dil kullanıyorsa sayın Kılıçdaroğlu bizden bunları alkışlamamızı mı istiyor?"

Seçim ittifakına ilişkin

"Yarın 4. toplantımızı gerçekleştireceğiz. Genel başkanlara bunu sunacağız. Genel başkanlarla ilgili bir görüşme şu anda söz konusu değil. Çalışma tamamlanınca genel başkanlar bir araya gelerek bunu değerlendirecekler."