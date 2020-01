AKP Sözcüsü Çelik: Bundan sonra seçim değil, teröre karşı birlik mitingleri yapacağız

AKP sözcüsü Ömer Çelik, 97 vatandaşın hayatını kaybettiği Ankara katliamına ilişkin olarak, "Çok sıkıntılı bir süreç. Şunu da unutmamak gerek ki, devletlerin hayatında böyle dönemler oluyor" dedi. "Herhangi bir zaaf varsa mutlaka üzerine gidilir" diyen Çelik, "Ama bir bulguya rastlamadan bunun üzerine odaklanmak yerine teröre karşı birlik olmak gerekir" diye konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma gününe kadar herhangi bir miting yapmayacağını belirten Çelik, "Bundan sonra teröre lanet ve teröre karşı birlik mitingleri yapacağız" ifadesini kullandı.

AKP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yapılması gereken teröre karşı tek ses olarak ortaya çıkmaktır. AK Parti olarak mitinglerimizi Cuma gününe kadar askıya aldık. Mitingleri bir parti mitingi değil teröre lanet ve teröre karşı birlik mitingleri yapacağız. Mitinglerimiz Bursa'dan başlayacak.

Etrafımızda çok büyük bir güvenlik boşluğu var, Akdeniz’de büyük hareketlilik var, Türkiye bu tabloda kilit bir ülke. Türkiye’yi kendi içine kapatmak gibi bir sonuç elde etmek istediklerini görüyoruz.

Türkiye’ye dizayn vermek, dış politikada içe kapatmak gibi çabalar görüyoruz. Yapılması gereken, birlik, dirlik, kardeşlik, teröre karşı tek ses olarak ortaya çıkmaktır.

Çok sıkıntılı bir süreç. Şunu da unutmamak gerek ki, devletlerin hayatında böyle dönemler oluyor.

Acılı ailelerin bir an evvel cenazelerine ulaşması için gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Kriz merkezlerinden takip ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız cuma gününe kadar miting düzenlemeyecek. Parti mitingi yerine, teröre karşı birlik, dirlik, kardeşlik mitingleri yapacağız. Bu ortak acıyı paylaşmamız gerekiyor. Yaralıların bir an önce şifaya kavuşması, daha fazla can kaybı olmaması için dua ediyoruz.

Aydınlatılması için gereken çalışmalar yürütülüyor, yakından takip ediyoruz. Kuşkusuz bir takım somut bulgularla ilerliyor ama tam olarak adres belli olana kadar paylaşmak mümkün değil.

Etrafımızda ciddi bir terör organizasyonu var. Suriye’de çok sayıda, bölgede çok sayıda örgüt var. Karakteristik terör eylemleri var. Polis, bu karakteristik özelliklerden yola çıkarak araştırma yapıyor. DAEŞ, PKK, MLKP çeşitli zamanlarda eylem yapıyorlar, bazen taşeron, bazen başka örgütün yöntemiyle eylem yapabiliyorlar. Dikkatle analiz ediliyor. Kuşkusuz milli güvenlik meselesidir. Emniyet tam bir organizasyon içinde araştırmayı yürütüyor. Sayın Başbakanımız bu kriz masasını yönetiyor.

Günlük hayatı akamete uğratmak, Türkiye’nin dış dünyadaki dikkatini dağıtmak, odaklanmasını bozmak gibi hedeflerine ulaşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğiz.

Seçim sürecine giderken ulusal bir yas içindeyiz. Bu yas içinde tüm partilerin çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor. Türkiye’nin gerek siyasi hayatının, gerek toplumsal hayatının teröre bağlı olarak şekillenmesine izin vermemeyi ciddi bir şekilde gözetiyoruz.

Çalışmalar yürütülüyor dediniz. Saldırı olduktan sonra güvenlik zafiyeti gündeme geldi. Sizin bulgularınıza göre var mı yok mu? İkincisi, bazı terör örgütleri, bu işleri taşeron olarak yaptırıyor dediniz.

Benim söylediğim, bir örgüt de yapmış olabilir, örgüt koalisyonu da olabilir. Somut bir bilgiye dayalı bir şey söylemiş olmuyorum. Çeşitli şeyler var, buradaki hassasiyetim şudur; acele karar vermemek lazım. Titiz çalışmaların neticesinden sonra bu karara varmak lazım. Acele bir takım yayınlar, resmi olmayan ağızların yaptığı değerlendirmeler kamuoyunu yanlış bilgiye sevk edebilir.

Araştırıyoruz, güvenlik zaafı var mı diye. Şimdiye kadarki verilerde alınması gereken tedbirlerin en üst düzey alındığı şeklinde bir veri var elimizde. İstihbarat şu ana kadar yaklaşık 17-18 tane bu tip olayı engelledi. Bunlar bilinmediği için neden engellenmedi deniyor. Eylemin yapısına göre, bu eylemi gerçekleştirenler belli bir hiyerarşik yapı yoksa, Fransa’daki Charlie Hebdo gibi tespit edilmesi zorlaşıyor. Bir zaaf varsa gereği yapılır. Herhangi bir zaaf örtülmez. Milletçe yaşadığımız bir acıdır. Şu anki siyasi sorumluluk teröre karşı tek ses olmayı gerektiriyor. Bulgular ortaya çıktığında gereği yapılacak. Bunu ana gündem yapmak yerine tek ses olmaktaki yoğunlaşmaya devam etmek gerek. Her olaydan bir ders çıkarmak gerek. Yeni bir güvenlik konsepti var, bu da asimetrik grupların devletlere saldırması. BM Güvenlik Konseyi’nin iki süper gücü uçaklarıyla Suriye’de. Bunların önleyemediği bir grup var DAİŞ diye.