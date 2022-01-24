AKP Sözcüsü Çelik'ten "Ukrayna krizi" açıklaması: Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Çelik, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizle ilgili olarak, "Haftalardır dünya Ukrayna krizini konuşuyor. Dünyanın en önemli ülkeleri bu krizin sadece bir tarafına hitap eden yaklaşım ortaya koyuyor. Ama sayın Cumhurbaşkanımız krizin her iki tarafına hitap eden bir yaklaşım ortaya koyuyor ve iki taraftan da memnuniyetle karşılanıyor. Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz." dedi

Çelik, AB ile ilişkilere de değinerek, "AB Türkiye'yi sık sık göçmen anlaşmasına uymayı davet ediyor. Bu anlaşmanın bir tek göçmen anlaşması kısmını ele alıyor. Fasılların açılması maddesini ihlal ediyor. AB, Türkiye ile ciddi bir şekilde müzakereleri yürütmemenin, Türkiye'yi AB'ye almamanın küreseller bedellerini ödemektedir." ifadelerini kullandı

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şunlar:

Kripto para düzenlemesi

"Toplantımızı özellikle dijitalin siyasetiyle ilgili ve Metaverse ile ilgili konulara ayırdık. Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak.Türkiye bu konunun tüketim boyutunda olmayı reddetmiş, bir oyuncu olarak yerini almıştır. Bu dijital yollar ülkemizin yeni ufuklara ulaşmasına imkan verecektir. Bu konuyu MKY'mızın büyük bölümünü ayırdık. Burada yapılan arsa alım satımlarından diğer konulara kadar kapsamlı değerlendirme yapıldı.

Cumhurbaşkanımızın bu konuda geniş bir vizyonun tartışılmasını, hukuki altyapısının oluşturulması konusundaki talimatları önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz forumla birlikte taçlanacaktır."

"İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile zaten kurulmuştur"

"Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu gençlerle buluştuğu programda ileride İklim Değişikliği Bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi şaşırtmıyor. Genel başkanın daha kaliteli bilgilerle çıkması beklenir. Gençlerle buluşmada İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bahsedilmesi şaşırtıcı olmuştur.

Ülkemizde İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile zaten kurulmuştur. İklim Bakanlığı 7 bölgemizdeki iklim değişikliklerinin ele alınması şeklinde takip başlatmıştır.

Uluslararası açıdan rekabet gücü ve kaynaklarımızı korumak bakımından yeşil mutabakat ortaya çıkmıştır. Bütün bu çerçeve aslında Cumhurbaşkanımızın imzasıyla hayata geçen bu oluşum yeşil devrim konusuna ne kadar boyutlu bir şekilde hazırlanıldığını gösteriyor. AK Parti hükümetlerinin yapıldığı çok şeyin muhalefet tarafından 'yapacağız' denmesi şaşırtıcı olmanın önüne geçmiştir."

"Türkiye hem Rusya ve hem de Ukrayna tarafında olumlu karşılanan mesajları ortaya koyuyor"

"Cumhurbaşkanımızın şu anda uluslararası siyasetin merkezinde olan Ukrayna krizi meselesinde nasıl bir siyaset yürüttüğünü herkes görüyor. Türkiye hem Rusya ve hem de Ukrayna tarafında olumlu karşılanan mesajları ortaya koyuyor. Haftalardır dünya Ukrayna krizini konuşuyor. Dünyanın en önemli ülkeleri bu krizin sadece bir tarafına hitap eden yaklaşım ortaya koyuyor. Ama sayın Cumhurbaşkanımız krizin her iki tarafına hitap eden bir yaklaşım ortaya koyuyor ve iki taraftan da memnuniyetle karşılanıyor. Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz."

"AB, Türkiye ile müzakereleri yürütmemenin, Türkiye'yi AB'ye almamanın bedellerini ödemektedir"

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere daha AB'nin stratejik önceliğimiz olduğunu altını çizmiştir. AB'nin ne derecede vizyonsuz kaldığını net bir şekilde tanımladı. Göçmen anlaşmasında AB'nin yapması gereken üst düzey diyalogların geliştirilmesi, fasılların açılması çerçevesindeydi.

AB Türkiye'yi sık sık göçmen anlaşmasına uymayı davet ediyor. Bu anlaşmanın bir tek göçmen anlaşması kısmını ele alıyor. Fasılların açılması maddesini ihlal ediyor. Üst düzey mekanizmalarının geliştirilmesi, üst düzey diyalog maddelerini ihlal ediyor. Türkiye'yi en çok değerlendirdikleri konu yargı bağımsızlığıyla ilgili konu. Enteresandır, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargıdaki işbirliği mekanizmasının mali yardımları kestiler. Ukrayna meselesi söz konusu olduğunda çeşitli kereler AB yüksek perdeden sözler söyledi ama krizin çözülmesi noktasında herhangi bir mekanizmanın kurulmasına öncülük edemedi. Bu sıkışmışlık içerisinde AB, Türkiye ile ciddi bir şekilde müzakereleri yürütmemenin, Türkiye'yi AB'ye almamanın küreseller bedellerini ödemektedir."

"İşleyen bir demokrasi ile KKTC yoluna devam etmektedir""

"KKTC'de seçimler gerçekleştirdi. Bu KKTC demokrasinin geldiği yeri göstermesi bakımından son derece önemlidir. İşleyen bir demokrasi ile KKTC burada yoluna devam etmektedir."

"Sedef Kabaş'ın yaptığı hareket kabul edilemeyecek bir davranış; fikir hürriyeti ile ilgisi yok"

"Bu en son gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın yaptığı hareket kabul edilemeyecek bir davranış biçimidir. Başlı başına ahlak yoksunluğu, pespayeliktir. Bunun fikir hürriyeti ile ilgisi yoktur. Bugün vatandaşlarımız Türkiye'nin her tarafında bu ahlaksız yaklaşım karşısında suç duyurusunda bulunmuştur.

Cumhurbaşkanlığı makamına hakarettir. Muhalefet, demokrasi için zorunludur. Keşke kaliteli bir muhalefetimiz olsa. Aynı şeyler sizin genel başkanlarınıza, çalışma kurumlarınıza söylense kabul eder misiniz? AK Parti mücadelesini hukuki olarak sürdürecektir. Hakaret ve nefret siyasetine asla geçit vermeyeceğiz."