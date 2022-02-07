AKP Sözcüsü Çelik'ten "MİT Krizi"nin 10. yılında açıklama: 7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bugün 7 Şubat. FETÖ’nün MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı hedef alarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve meşru Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne dönük darbe girişiminin 10. yıl dönümü.



7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz.7 Şubat darbe girişimi, karanlık örgüt FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkasıdır.