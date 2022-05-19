AKP Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç-Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin olarak, "Mesele Türkiye'nin ikna edilmesi değil, NATO'ya üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir." dedi.

Çelik, "Asgari ücret, emekli ve kamu çalışanları bir zam alacak mı" sorusuna yanıt verdi. "AKP açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." diyen Çelik, "Çalışmalar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız." ifadelerini kullandı.

AKP MYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Çelik şöyle konuştu:

"AKP açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."

Finlandiya- İsveç üyelik başvurusu

Türkiye'nin terörizmle mücadelesine destek verilmedi. PKK’yı YPG’yi temizlediğimiz bölgelerden sürekli çekilmemizi ifade ediyorlar. Türkiye açık bir talepte bulunuyor. NATO’ya yeni üye olacak devletlerin her halükarda terörle bağını kesmesi gerekir. Yeni üyeliklerin kurallara göre ele alınması gerekir. NATO’nun en büyük mücadelesi terörizmle olmalı. NATO’nun mantığı birimiz hepimiz için hepimiz birimiz içindir. Terör örgütleri bu ülkelerde para topluyor. Türkiye ilkesel olarak NATO'nun genişlemesine karşı çıkmadı. Problem bugün onların terör örgütlerine verdiği destekle ilgilidir. Türkiye NATO içinde görevlerini sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmiş devlettir. Türkiye ne istiyor deniyor. NATO’nun içinde üye olanlarında üye olmak isteyenlerin de NATO’nun ilkelerine, prensiplerine uygun olarak davranmasını istiyor. Teröre destek konusunda tutumları net olmalı. İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne yoğun bir şekilde finansman sağladığı açık ve net. PKK cephanelerinde İsveç silahları ele geçiriliyor. Mesele Türkiye'nin ikna edilmesi değil, NATO'ya üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir. Türkiye'nin haklı güvenlik gerekçeleri tatmin edilmeli.

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