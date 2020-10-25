AKP Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan için "terörist" ifadesini kullanan Hollandalı siyasetçiye tepki: Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın paylaştığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan karikatürüne tepki gösterdi. Çelik, "Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür." ifadelerini kullandı.

Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders, Twitter'da paylaştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmeden karikatürün üzerine "Terörist" ifadelerini kullandı. Wilders'in paylaşımına tepki veren AKP Sözcüsü Çelik, #TerroristGeertWilders" etiketini kullandı.

Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.

GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir."