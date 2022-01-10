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AKP Sözcüsü Çelik: Şartlar ne olursa olsun Kazakistan'ın yanındayız

"Meclis imkanları terör propagandasına dönüştürüldü; devlet buna müsaade etmez"

10 Ocak 2022 18:51

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazakistan'daki durumu çok yakından takip ettiklerini belirten Çelik, "Şartlar ne olursa olsun Kazakistan'ın yanındayız." dedi. HDP'li vekilin PKK'lıyla beraber fotoğrafıyla ilgili açıklama yapan Çelik, "Meclis imkanları terör propagandasına dönüştürüldü. Devlet buna müsaade etmez." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu televizyon programına çıktı, gerçekle alakası olmayan bir sürü iddiada bulundu. Hem Ulaştırma Bakanımız hem Meclis başkanımız gereken cevabı verdiler." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Sırf AK Parti'ye oy veriyor diye bir grubu hedef göstermek kutuplaştırma siyasetidir"

"Sayın Kılıçdaroğlu televizyon programına çıktı, gerçekle alakası olmayan bir sürü iddiada bulundu. Hem Ulaştırma Bakanımız hem Meclis başkanımız gereken cevabı verdiler. Siyasette tabii ki rekabet olacaktır. Farklı görüşler olacaktır. Mesela öğretmenler gününde, Kılıçdaroğlu AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef alan bir konuşma yaptı. Sırf AK Parti'ye oy veriyor diye bir grubu hedef göstermek kutuplaştırma siyasetidir. Vali ve kaymakamları hedef alan bir konuşma yaptı. Bürokratlara, seçilmiş hükümeti dinlememe talimatında bulundu."

"Demokrasinin kazanımlarını yok etmeye çalışıyorlar"

"En son grup başkanvekiliniz çıktı çocukların din eğitimi almasına, doğrudan saldırıda bulunan yaklaşım ortaya koydu. Demokratik siyaseti geçmişte vesayet yoluyla çalıyorlardı şimdi de demokrasinin kazanımlarını yok etmeye çalışarak yapmaya çalışıyorlar. Biraz daha sağ duyulu, toplumun değerleriyle barışık, toplumun şimdiye kadar ki kazanımlarını koruyan bir siyaset dili bu kadar zor olmaması gerekir. Biraz yol gidiliyor, ilk kritik kavşakta eski zihniyet kendisini ortaya çıkarıyor."

"Hâlâ kinle siyaset yaptıklarını görüyoruz"

"Sayın Kılıçdaroğlu devletin güvenlik güçlerinin kendisini dinlediğini söylüyor. Herhangi bir belge tutum ortaya konulmadı. Arkasından 'Partimizi, belediye başkanlarımızı dinliyor' dediler. Siyasi yıkım budur. Bu arkadaşlarımız, kutuplaşmadan bahsederken asıl kutuplaşmayı toplumun değerleriyle yapısal bir sorun haline geldiğini net bir şekilde anlayıp bu yapısal sorunu çözmelidirler. Ellerine fırsat geçerse bu kazanımları altüst etmek için kullanacak pek çok kişi var. Hâlâ kinle siyaset yaptıklarını görüyoruz. Köprü kuran bir dilden herkes kazanır. Başka türlü davrandıkları zaman buna cevap vermek durumunda kalıyoruz."

"Türkiye, her zaman Kazakistan'ın yanında olacaktır"

"Kazakistan'daki durumu çok yakından takip ediyoruz. Kazakistan ile köklü ilişkilerimiz var. Burada ortaya çıkan tabloyu yakın bir şekilde takip ediyoruz. Kazak halkının istediği şekilde Kazakistan'ın barışını koruyacak şekilde bu sıkıntılı günlerin de geride bırakılmasıdır. Türkiye, her zaman Kazakistan'ın yanında olacaktır. Şartlar ne olursa olsun Kazakistan'ın yanındayız."

"Avusturya'nın bir başbakanı vardı, ırkçılığıyla öne çıkmış bir şahıstı"

"En trajik haberlerden birisi şu: Avusturya'nın bir başbakanı vardı, ırkçılığıyla öne çıkmış bir şahıstı. Bütün bir siyasi hayatını Türkiye düşmanlığı üzerine kurmuş bir şahıstı. Bu şahsın Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyi'nin başına geleceğine dair haber var. Müslüman ve Türkiye düşmanlığıyla öne çıkan bir şahsın, böyle bir göreve getirilmesi Avrupa'da aşırı sağcılara karşı verilen mücadeleye zarar verecektir."

"Yeni yerleşim yerlerine onay verilmesini bir kez daha kınıyoruz"

"İsrail'de olumsuz gelişmeler olmaya devam ediyor. Bunlar iki devletli çözümü imha eden yaklaşımlardır. Bunu bir kere daha kınıyoruz, yeni yerleşim yerlerine onay verilmesini. Biz çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

"Macron'un dış politikası Erdoğan ve Türkiye karşıtlığı üzerine kurulu"

"Açıklamayı gördüm. Türkiye'nin faaliyetleri herhangi bir emperyal faaliyet içermiyor. Son birkaç yıldır bütün bir dış politika seferberliği Erdoğan ve Türkiye karşıtlığı üzerine kurulu. Yakın zamanda Macron, Libya'da Hafter'e destek verdi Hafter'de arkasında bir sürü toplu mezar bıraktı. Fransa dönem başkanlığını devraldı. Fransa ve AB bayrağı Paris'te yan yana asılmıştı. Macron'un gözleri önünde AB Bayrağı aşağıya indirdi. Macron bizi medeni bulsun diye Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden vaz mı geçelim? Medeniyet anlayışını sayın Macron'a hediye ediyoruz."

"Meclis imkanları terör propagandasına dönüştürüldü"

"Sayın Şentop Yüce Meclis’in hukukunu korumak, Yüce Meclis’in asaletini, onurunu korumak için gerekli açıklamayı yapmıştır. Bir Meclis Başkanı olarak bu Gazi Meclis’in böyle çirkin görüntüyle yan yana gelmemesi için gerekli irade ortaya koymuştur Sayın Meclis Başkanımızı buradan tebrik ediyoruz. Dünyanın hiçbir demokrasisi egemenliğini yok etmek isteyen, hukuk devletini yok etmek isteyen terör karşısında taviz veremez. Meclis imkanları terör propagandasına dönüştürüldü. Kendisine saygısı olan bir devlet buna müsaade etmez."

 
 

 

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