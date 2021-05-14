AKP Sözcüsü Çelik: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir, Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik , İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, "Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor" dedi. Çelik, "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail-Filistin gerilimine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Çelik, Netanyahu hükümetini suçlayarak, "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor" dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

​"(İsrail), Gazze’ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze’ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yoketme ve katletme saldırılarıdır" diyen Çelik, "Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı... Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur.

"Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir."