AKP Sözcüsü Çelik: Güney Kıbrıs'ta bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz

AKP MKYK ve MYK Üyesi-Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Güney Kıbrıs’ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."