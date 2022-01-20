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AKP Sözcüsü Çelik: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır

"Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir"

20 Ocak 2022 17:52

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır. Rum yönetimi bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiştir" dedi.
 
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs'ın, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum aldığını belirtti. Çelik, "Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir" ifadelerini kullandı.
 
Rum yönetiminin bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır"

"Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir. Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır."
 
ömerçelikkıbrısgüneyrumkuzey
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