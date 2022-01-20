AKP Sözcüsü Çelik: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır

"Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir. Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır."