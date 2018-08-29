AKP Sözcüsü Çelik: Gündemimizde af yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MHP'nin af teklifine ilişkin "Bizim gündemimizde yok. Daha önceki pozisyonumuzda bir değişiklik yok" açıklamasını yaptı. Çelik, bundan sonra İstiklal Caddesi'nde Cumartesi Anneleri'ne izin verilmeyeceğini açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 3 saat süren MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, MHP'nin af teklifine ilişkin "Bir değişiklik yok... Gündemimizde bu konu yok. Kurullarımızda bir değerlendirme olmadı" dedi.

Macron'na yanıt

Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiyesi Mustafa Kemal'in Türkiyesi değil" sözlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Macron'un açıklamalarını hayretle karşılıyoruz. Sayın Macron'un kullandığı kavramlara hakim olmadığını görüyorum.

Türkiye Atatürk Türkiyesi değil diye bir ifade kullanıyor. Kurucu liderinin gösterdiği hedefler doğrultusunda yürüyen bir Türkiye var.

Sanki Türkiye'de laiklikte bir aşınma varmış gibi ifadeler kullanıyor.

İslami terör diye son derece yanlış bir ifadeyi kullanmaya devam ediyor.

Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır.

Sayın Fransa cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye yönelik sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör kelimelerinin yan yana kullanılmasının ne kadar yanlış olduğunu söylemek isteriz."

Yerel seçimde ittifak...

Çelik, "Yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı olacak mı?" sorusuna "Yerel seçimde 'böyle bir şey olur olmaz' gibisinden şu anda bir değerlendirmemiz yok. Daha onlara vakit var" yanıtını verdi.

"İstiklal Caddesi gibi yerlerde eylemlere asla müsaade edilmeyecek"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray Lisesi önünde 700'üncü kez gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için oturma eylemi yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne yapılan polis saldırısına ilişkin ise şunları söyledi:

"Anneliğin siyaseti ve ideolojisi yoktur. Gelişmeler sonrası bu önlemleri almak zorunlu olmuştur. Bu annelere karşı bir tutum değildir, İçişleri Bakanı'mız bunu açıkça söyledi. Terör gruplarının bu alanı açıkça istismar etmesi ile ilgilidir. Bu siyasi istismar partisi provakatif olaylar sergileme çabasındadır. Provakatif olaylar olmasına müsaade edilmeyecektir. Anneler ve evlatları ile ilgili derdi olana kapımız açıktır. İstiklal Caddesi gibi yerlerde eylemlere asla müsaade edilmeyecek. Eylemi AK Parti bile düzenliyor olsa müsaade edilmeyecek. Valilik nereyi gösterirse orada yapılabilir. Evlat acısı yaşayan annelere saygılarımızı sunuyoruz. Bu tavrın annelere gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz."